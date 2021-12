「ウマ娘」「原神」が1000億円超えの年間売上を記録、「PUBG MOBILE」は3000億円超え

モバイルアプリ関連調査会社のSensor Towerが2021年のモバイルゲーム売上ランキングを発表しました。ランキング1位の「PUBG MOBILE」は3000億円超えの売上を記録し、「ウマ娘 プリティーダービー」も1000億円超えの売上を達成したことが明らかになっています。 Record-Breaking Eight Mobile Games Surpass $1 Billion in Global Player Spending During 2021 https://sensortower.com/blog/billion-dollar-mobile-games-2021 Sensor Towerがまとめた2021年1月1日~12月14日の売上ランキングが以下。ランキングのトップに位置するバトルロイヤルゲーム「PUBG MOBILE」と MOBA 「 王者栄耀 」は約1年間で28億ドル(約3180億円)の売上を記録し、それらのゲームに続いて「原神」が18億ドル(約2044億円)、「 Roblox 」と「 Coin Master 」が13億ドル(約1476億円)、「ポケモンGO」が12億ドル(約1363億円)と10億ドル超えの売上を達成しています。

2021年12月20日 13時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1o_hf

