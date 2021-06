2021年06月29日 19時00分 モバイル

全世界で総額7兆円以上のアプリ課金が2021年上半期に行われる、前年同期比24.8%増



アメリカのアプリ調査会社「Sensor Tower」が、2021年上半期のApp StoreとGoogle Playのアプリ課金やダウンロード数に関する調査結果を報告しました。2021年上半期のアプリ課金額はApp StoreとGoogle Playを合計して649億ドル(約7兆1720億円)に達し、2020年上半期に記録した520億ドル(約5兆7460億円)を24.8%も上回ったとのことです。



Global App Spending Approached $65 Billion in the First Half of 2021, Up More Than 24% Year-Over-Year

https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-1h-2021



Sensor Towerによると、App StoreとGoogle Playを合わせた課金総額は2020年上半期が520億ドル(約5兆7460億円)、2021年上半期が649億ドルとなっており、前年同期比で24.8%も増加しているとのこと。ところが、2019年上半期から2020年上半期にかけての成長率は29.3%だったそうで、成長率自体は減少しています。



App StoreとGoogle Playの課金総額の推移が以下の通り。ストアごとに見ると、App Storeでの課金額は340億ドル(約3兆7570億円)から415億ドル(約4兆5860億円)で22.1%増、Google Playでの課金額は180億ドル(約1兆9890億円)から234億ドル(約2兆5860億円)で30%増となっています。Google Playの方が成長率が高い点について、Sensor Towerは「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が継続的に影響しているフィリピンなどの市場が推進しています」と述べました。





非モバイルゲームアプリの課金額ランキングが以下の通り。App StoreとGoogle Playを合わせたランキングで見ると、ショートムービー共有アプリの「TikTok(中国版TikTokのDouyinと合算)」が1位となっています。Sensor Towerによると、消費者は2021年上半期に9億2000万ドル(約102億円)以上をTikTokに費やしたとのこと。課金額の2位は動画プラットフォームの「YouTube」、3位は出会い系アプリの「Tinder」、4位は漫画・小説アプリの「ピッコマ」、5位がディズニーのストリーミングサービスである「Disney+」と続いています。





一方、App StoreとGoogle Playを合算した2021年上半期のアプリダウンロード数は725億回と推定されており、2020年上半期の713億回から1.7%増加しました。この成長率は、2019年上半期から2020年上半期にかけての25.7%を大幅に下回っています。アプリストアごとのダウンロード数を見ると、App Storeが前年同期比で10.9%減、Google Playが前年同期比6%増となっています。これは、iOSユーザーが多いアメリカなどではCOVID-19の影響が薄れてきた一方、Androidユーザーが多いインドなどでは依然としてパンデミックの影響が強い点が影響している可能性があるとのこと。





モバイルアプリのインストール数ランキングが以下の通り。App StoreとGoogle Playの合算ランキングを見ると、「TikTok」「Facebook」「Instagram」「WhatsApp」「Telegram」「Messenger」が続き、2020年上半期に3位だったZoomは7位となっています。





また、アプリ課金の大部分を占めているモバイルゲームの課金額推移が以下の通り。2021年上半期におけるゲームへの課金額は、App Storeが前年同期比13.5%増の260億ドル(約2兆8730億円)、Google Playは前年同期比24.7%増の187億ドル(約2兆660億円)となっており、両ストアの総額は前年同期比17.9%増の447億ドル(約4兆9400億円)に達しました。なお、2019年上半期から2020年上半期の成長率は25.5%であり、2020年上半期から2021年上半期の成長率は伸び悩んでいるように見えますが、Sensor Towerは「これは業界の低迷を示すものではなく、COVID-19パンデミックの極端な状況における関心の高まりが、後になって正常化したことを示しています」と述べています。





ゲームアプリごとの課金額ランキングがこれ。App StoreとGoogle Playの合算ランキングを見ると、1位は「王者榮耀(Honor of Kings​)」、2位が「PUBG Mobile」3位が「原神」と続いており、10位には2021年2月にリリースされた「ウマ娘 プリティーダービー」がランクインしています。





モバイルゲームアプリのダウンロード数推移が以下の通り。2021年上半期のダウンロード数は281億回となっており、2020年上半期の285億回から1.4%減少しています。これもCOVID-19パンデミックが落ち着いてきたことに伴う変化だとSensor Towerは指摘しています。また、2021年上半期のダウンロード数はApp Storeが44億回で前年同期比22.8%減、Google Playが237億回で前年同期比3.9%増となっていました。





ゲームアプリのダウンロード数ランキングは以下の通りとなっており、Google Playランキングで1位を獲得した「Join Clash 3D」が総合ランキングでも1位を獲得しています。総合ランキングの2位以下は「Garena Free Fire」、「High Heels」、「Bridge Race」、「Among Us」と続いています。





また、2021年上半期は書籍カテゴリのアプリ課金総額が11億ドル(約1220億ドル)に達し、2020年上半期の7億2000万ドル(約796億円)から58%増加したとのこと。その他にも、スポーツカテゴリのアプリ課金総額は前年同期比で65%増の4億9100万ドル(約543億円)、エンターテインメントカテゴリのアプリ課金総額は前年同期比49%増の44億ドル(約4860億円)を記録しています。





2021年上半期におけるアプリダウンロード数の成長率をカテゴリごとに見ると、「天気」カテゴリのアプリが前年同期比80%増の3億8320万回となっています。これは、長期にわたる都市封鎖の後で屋外に出る欲求が高まったことや、世界的な悪天候の増加などが原因である可能性があるとのことです。