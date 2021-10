3兆7000億円もの金額がモバイルアプリに費やされたことが直近四半期調査で判明

Global App Revenue Climbed 15% Year-Over-Year in Q3 2021 to Nearly $34 Billion https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-q3-2021 SensorTowerに集計によると、前年同期と比べたユーザーの支出額はApp Storeが13.2%増の215億ドル(約2兆3900億円)、Google Playが18.6%増の121億ドル(約1兆3400億円)だったとのこと。

2021年10月04日 15時48分00秒 in モバイル, ゲーム, Posted by logc_nt

