2021年04月02日 15時00分 モバイル

総額3兆5000億円の課金が2021年第1四半期にスマホアプリで行われたことが判明、前年度同期比40%増



モバイル系マーケティング企業のApp Annieが、「2021年第1四半期におけるApp StoreとGoogle Playの総課金額が、前年同期比40%増の320億ドル(役3兆5400億円)に達した」と発表しました。2020年に世界を襲った新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるパンデミックの影響が顕著に表れていると報じられています。



Consumers Spent $32 Billion on Apps in Q1 2021— the Biggest Quarter Since Records Began

https://www.appannie.com/en/insights/market-data/consumers-spent-32-billion-on-apps-in-q1-2021-the-biggest-quarter-since-records-began/



U.S. iPhone Users Spent An Average of $138 on Apps in 2020, 38% More Than the Year Before

https://sensortower.com/blog/revenue-per-iphone-2020



App Annieが発表した、App StoreとGoogle Playにおける総課金額の推移が以下。Q1 2020(2020年第1四半期)から1年後のQ1 2021(2021年第1四半期)にかけて、App Storeでの総課金額は150億ドル(約1兆6600億円)から210億ドル(約2兆3200億円)へ、Google Playでの総課金額は79億ドル(約8740億円)から110億ドル(約1兆2200億円)と、それぞれ1年で40%増という急激な伸びを見せました。





売上同様、総ダウンロード数も急増しています。2021年第1四半期におけるApp StoreとGoogle Playの総ダウンロード数はそれぞれ前年同期比10%増となり、合わせて310億ダウンロードに到達しました。





2021年第1四半期における、「DOWNLOADS(総ダウンロード数)」「CONSUMERS SPENDS(総課金額)」「MONTHLY ACTIVE USERS(月間アクティブユーザー数)」のランキングが以下。ダウンロード部門で1位に輝いたのは、ショートムービー共有アプリの「TikTok」でした。2位は「Facebook」、3位は「Instagram」のソーシャル系アプリが占め、4位と5位にはプライバシー特化型のメッセージアプリ「Telegram」、Facebookのメッセージアプリ「WhatsApp Messenger」と通話系アプリが続きます。他方、課金額部門では3位のマッチングアプリ「Tinder」などを除けば、1位「YouTube」、2位「TikTok」、4位「Disney+」、5位「Tencent Video」、6位「BIGO LIVE」、8位「Twitch」、10位「iQIYI」とムービー系アプリがランキングを独占。月間アクティブユーザー数部門では1位「Facebook」、2位「WhatsApp Messenger」、3位「Facebook Messenger」、4位「Instagram」、5位「Amazon」、6位「Telegram」、7位「Twitter」とソーシャル系アプリが主軸でした。





2020年第4四半期から2021年第1四半期にかけての伸びを比較したランキングはこんな感じ。ダウンロード部門ではインドのショートムービー共有アプリ「MX TakaTak」が首位で、2位はプライバシー特化型のメッセージアプリ「Signal Private Messenger」。課金額部門では、2020年5月にサービス開始したワーナーメディアの動画配信サービス「HBO MAX」とディズニーのスポーツ専門配信サービス「EPSN」が新たにランクイン。月間アクティブユーザー数ランキングでは、1位「Signal Private Messenger」、2位「Telegram」とプライバシー特化型のメッセージアプリが上位を独占しました。





課金額の記録的な好調をけん引しているのが、「ゲーム」カテゴリです。2020年初頭、COVID-19によるパンデミックが発生し、多くの国がロックダウンなどの対策を余儀なくされました。その結果、多くの人が外出を必要としないアクティビティであるゲームに時間を費やすようになったことが反映されているとみられています。



App Annieの調査によると、ゲームはアプリ市場全体でもトップのカテゴリで、2021年第1四半期におけるゲームの総課金額はApp Storeでは130億ドル(約1兆4400億円、前年同期比35%増)、Google Playでは90億ドル(約1兆円、前年同期比35%)、トータルでは220億ドル(約2兆4300億円)でした。総ダウンロード数は売上ほどの伸びは見せませんでしたが、それでも週あたり10億ダウンロード(前年同期比10%増、前々年同期比35%増)を突破しています。





2021年第1四半期における、ゲームカテゴリの各ランキングが以下。ダウンロード部門1位に輝いたのは、「仲間を集める」という要素が特徴の障害物レースゲーム「Join Clas‪h 3D」で、2位は宇宙人狼「Among Us!」、3位はシンプル操作のパズルゲーム「DOP 2: Delete One Par‪t‬」。一方、課金額部門では、プラットフォーム内でオリジナルゲームを作成・公開・プレイできるという自由度が特徴の「ROBLO‪X」が首位で、2位にはわずか半年で1000億円超の売上を記録した「原神」、3位にはルーレットでコインを稼いで町を発展させる「Coin Master」がランクイン。月間アクティブユーザー数部門では、ダウンロード数2位の「Among Us!」が1位に輝き、総売上50億ドル(約5500億円)&10億ダウンロードを突破した「PUBG MOBILE」が2位、3位は2012年にリリースされた「Candy Crush Saga」でした。





2020年第4四半期から2021年第1四半期にかけての伸びを比較したランキングが以下。ダウンロード部門1位はスマートフォンケースを自作するシミュレーター「Phone Case DIY」、課金額部門1位は「ウマ娘 プリティーダービー」、月間アクティブユーザー数部門1位は依頼人の見た目&部屋を生まれ変わらせるパズルゲーム「Project Makeove‪r‬」でした。





以上のようにゲームがスマートフォンアプリの売上において非常に大きな地位を占めていますが、App Annieは「ヘルスケア&フィットネス」についても特記しています。2020年から2021年にかけて「天気」(前年同期比40%増)、「マッチング/デート」(35%増)も目立った伸びを見せましたが、「ヘルスケア&フィットネス」は「1四半期ごとに25%」という急激な伸びを見せたとのこと。この伸びは、パンデミックによって自宅にこもらざるを得なくなった結果、「自宅でできる運動」に注目が集まったことが原因だとみられています。



また、IT系マーケティング企業のSensor Towerが行った調査では、アメリカではiPhone1台あたりの課金額は前年同期比42%増の138ドル(約1万5000円)となっており、この「前年同期比42%増」という結果はApp Annieの「前年同期比40%増」という調査結果を裏付ける形となっています。