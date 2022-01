「2021年スマホアプリDL数ランキング」が発表される、Amazonがカテゴリ首位転落などの波乱も

モバイル系マーケティング企業のApptopiaが「2021年アプリダウンロード数ランキング」を発表しました。多くのカテゴリで前年から1位は共通していますが、Amazonがショッピングアプリランキングの1位から4位に転落するなどの波乱も生じています。 Worldwide and US Download Leaders 2021 https://blog.apptopia.com/worldwide-and-us-download-leaders-2021 新たにApptopiaが発表したアプリダウンロード数ランキングは、iOSの公式アプリストアであるApp StoreとAndroidの公式アプリストアであるGoogle Playにおけるダウンロード数を足し合わせたランキング。全世界から結果が集計されていますが、中国は例外的にApp Storeのみの結果とのこと。また、通常版のほかに動作軽量版が存在するアプリに関しては、通常版に動作軽量版のダウンロード数を足し合わせる形でカウントが行われています。 そんなApptopiaが発表した2021年度モバイルアプリの「総合ランキング」が以下。ダウンロード数首位となったのは中国のByteDanceが提供するショートムービー共有アプリのTikTokで、ダウンロード数は約6億5600万回。2位はInstagram、3位はFacebook、4位はWhatsApp、5位はTelegram、6位はSnapchat、7位はZoom、8位はMessengerと、ムービー共有系アプリ・SNSアプリ・メッセージアプリの3種が上位を占めています。

・関連記事

3兆7000億円もの金額がモバイルアプリに費やされたことが直近四半期調査で判明 - GIGAZINE



全世界で総額7兆円以上のアプリ課金が2021年上半期に行われる、前年同期比24.8%増 - GIGAZINE



総額3兆5000億円の課金が2021年第1四半期にスマホアプリで行われたことが判明、前年度同期比40%増 - GIGAZINE



2022年01月05日 07時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.