2020年第2四半期におけるゲーム実況の総視聴時間は70億時間超、最も実況配信が盛り上がったゲームタイトルは？

・関連記事

Microsoftのゲーム実況プラットフォーム「Mixer」が終了、ユーザーはFacebookに移行へ - GIGAZINE



FacebookがTwitchの競合となるゲーミングストリーミングに特化したアプリを間もなくリリース - GIGAZINE



YouTubeが人気eスポーツリーグの独占生配信を機にTwitchに対抗したeスポーツファンの取り込みを本格化 - GIGAZINE



人気ゲーム配信者が自身の非公式切り抜き動画を無断で公開する「転載者」を公式スタッフに雇用 - GIGAZINE



Twitchがトランプ大統領の公式アカウントを一時的に停止 - GIGAZINE

2020年07月02日 19時00分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.