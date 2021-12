2021年12月20日 14時00分 ネットサービス

「2021年の最悪企業」にMeta/Facebookが選出される



アメリカのYahoo!が運営する「Yahoo! Finance」が市場パフォーマンスやその他の業績に基づいて「2021年の企業」を選ぶ企画で、1541人の読者投票による「2021年の最悪企業」にMeta(元 Facebook)が選ばれたと発表しました。



Yahoo! Financeによれば、投票に参加した読者1541人のうちの8%が、2021年最悪の企業にMetaを選んだとのこと。ほかには中国のeコマース大手であるAlibabaや、2021年1月のGameStop騒動で株の取引制限を実施して総スカンを食らったRobinhood、製品展開に生産体制が全く追いついていないテスラ、投資家に虚偽の説明をしたとして起訴された電気トラックメーカーのニコラなどの名前も挙がったそうです。



Facebookは、2021年10月にVRやARを使って相互作用するネットワークの新しい形である「メタバース」のプラットフォームを展開するべく、社名をFacebookから「Meta」に変更すると発表しました。



しかし、その裏ではMeta傘下のInstagramが10代の若者に有害だと認識していたことを示す内部文書が報じられ、批判が集中しました。さらに連邦議会も調査に乗り出しています。



なお、Yahoo! Financeによれば、調査に参加した読者のおよそ30%が「Metaは償還できる」と答えたとのこと。読者は「Metaは自分の行ったことを認めて謝罪し、その利益の大部分を財団に寄付するべき」「Metaが償還するためには9月の最高値から約13%下落した株価を上昇させる必要がある」と述べました。