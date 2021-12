2021年12月20日 12時40分 サイエンス

Facebookのファクトチェックは正確・不適切・無責任だと医学誌BMJが指摘



Facebookは誤情報の拡散防止のため、独立機関によるファクトチェックを行っています。しかし、イギリスの医学誌ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル(BMJ)は、法的なレビューを受けた調査報道記事が「誤情報」と扱われており、ファクトチェックの仕組みが不正確・不適切・無責任であることを公開書簡で指摘してしています。



Open letter from The BMJ to Mark Zuckerberg | The BMJ

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635/rr-80



Facebookは誤情報の拡散を防ぐための取り組みとして、Facebookとは独立した80以上の機関によるコンテンツのファクトチェックを実施しています。そして、ファクトチェックによってコンテンツに問題があると判断された場合は、コンテンツに警告ラベルを付与したり、ユーザーがコンテンツを目にする回数を減らしたりするという措置を取っているとのこと。



Facebookは「誤情報を防ぐ取り組み」として実際には何をやっているのか? - GIGAZINE





BMJの編集者であるFiona Godlee氏とKamran Abbasi氏は公開書簡の中で、このファクトチェックについて、Facebookに懸念を示しました。2人が問題視しているのは、ファイザーの委託を受けてCOVID-19ワクチンのテストを行っていた研究組織Ventavia Research Groupにおいて不適切な慣行があったとBMJが指摘した記事が、Facebookのファクトチェックで「疑わしい記事」と評価されたことについてです。



上記の内容は、2021年9月に元Ventavia従業員がBMJに写真・録音データ・メールといった内部資料を提供したことがきっかけで明らかになったもの。このデータは、Ventaviaでの臨床試験の慣行が患者への安全性とデータの統合性に欠けるものだと示していました。また、この問題は1年間にわたってFDAに訴え続けられたにも関わらず、FDAはVentaviaの研究について調査していません。これを受け、BMJは調査報道記者に依頼し、法的なレビューや外部のピアレビューを経たのちに、記事を11月2日に公開しました。



しかし、11月10日からSNSで「記事が共有できない」という声が上がりだしました。多くの人が、この記事に警告フラグがつけられ「コンテキストがありません。独立したファクトチェッカーは、この情報が人々を誤解させると示しています」と表示されたと報告したほか、Facebookに記事を投稿しようとした人が何度も「この情報は誤情報であり、投稿はニュースフィードで見えづらい位置に表示されます」と通知を受けたとのこと。記事を共有したグループ管理者は、投稿が「部分的に誤っている」という通知を受けたことも報告しています。





記事が誤情報だと示された人によると、投稿からは「Lead Stories」というファクトチェック請負企業にリダイレクトされていたとのこと。調査の結果、BMJは以下の点からLead Storiesのファクトチェックが不正確・不適切・無責任であることを指摘しています。



・Lead StoriesはBMJの記事が間違っていたという事実を断定していない

・タイトルが「ファクトチェック:BMJはファイザーCOVID-19ワクチン試験における欠陥についてのレポートを無視しており不適格さを明らかにしていません」と意味不明のものになっている

・最初の段落でBMJを「ニュースブログ」と不正確なラベル付けをしている

・BMJの記事における偽の内容が特定されていないにもかかわらず、「Flaws Reviewed」と書かれたスタンプが付いた記事のスクリーンショットを使っている

・「hoax-alert」というフレーズを含むURLでウェブサイトに記事を公開した



BMJはLead Storiesに連絡を取ったものの、対応の変更を拒否されたと述べています。このためBMJはFacebookに連絡し、ラベル付けやLead Storiesへのリンクを削除するよう求めているところだそうです。



BMJは、Facebookの親会社であるMetaのファクトチェック体制が不十分であることの影響を受けているのがBMJだけではないことを強調。また、Metaが医療情報の正確性に投資するのではなく、重要なタスクを能力のない外部機関に委託していると指摘しています。BMJは記事の扱いが修正されるとともに、ファクトチェック全体への投資とアプローチの再考を求めています。