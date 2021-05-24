2021年05月24日 16時36分 動画

劇場版「鬼滅の刃」の累計来場者数が全世界で4000万人超を記録、興行収入は日本だけで400億円超え



2020年10月16日(金)に公開された劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の累計来場者数が、45の国と地域での公開を経て、約4135万人に到達したことがわかりました。総興行収入は約517億円で、このうち400億円強が日本でのものとなっています。



劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編公式サイト

https://kimetsu.com/anime/



『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』全世界累計来場者約4135万人・総興行収入約517億円記録のご報告｜株式会社アニプレックスのプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003008.000016356.html



これは、配給を担当するアニプレックスが発表したもの。最初に公開された日本がもっとも観客を集めており、累計動員数は2896万6806人、興行収入は400億1694万2050円となりました。公開10週目までの週末の動員・興収の推移は以下のような感じでした。



・初週週末

10月16日(金)：観客動員 91万507人／興行収入 12億6872万4700円

10月17日(土)：観客動員 127万234人／興行収入 17億172万3350円

10月18日(日)：観客動員 123万9752人／興行収入 16億5266万9400円



・2週目週末

10月24日(土)：観客動員 111万5182人／興行収入 15億94万4600円

10月25日(日)：観客動員 115万7654人／興行収入 15億4050万4150円



・3週目週末

10月31日(土)：観客動員 88万7893人／興行収入 12億1231万2550円

11月1日(日)：観客動員 114万390人／興行収入 12億8635万4600円



・4週目週末

11月7日(土)：観客動員 62万8614人／興行収入 8億6382万7750円

11月8日(日)：観客動員 66万7179人／興行収入 9億909万8150円



・5週目週末

11月14日(土)：観客動員 61万1418人／興行収入 7億9534万3500円

11月15日(日)：観客動員 53万5986人／興行収入 7億2631万3550円



・6週目週末

11月21日(土)：観客動員 31万4726人／興行収入 4億3960万6550円

11月22日(日)：観客動員 43万3315人／興行収入 5億9273万8550円

11月23日(祝・月)：観客動員：35万7741人／興行収入 4億6011万250円



・7週目週末

11月28日(土)：観客動員 39万2017人／興行収入 5億5644万3300円

11月29日(日)：観客動員 32万31人／興行収入 4億4806万450円



・8週目週末

12月5日(土)：観客動員 22万5976人／興行収入 3億1901万3550円

12月6日(日)：観客動員 23万9874人／興行収入 3億3650万5700円



・9週目週末

12月12日(土)：観客動員 40万7286人／興行収入 5億8840万8200円

12月13日(日)：観客動員 24万8024人／興行収入 3億5100万3000円



・10週目週末

12月19日(土)：観客動員 13万3068人／興行収入 1億8778万8050円

12月20日(日)：観客動員 14万8780人／興行収入 2億262万7400円



10週目時点で、総観客動員数は2317万5884人、興行収入が311億6647万7900円だったので、ここからさらに5カ月で約600万人が足を運んだことになります。



このほか、2020年10月30日からは台湾・香港・マカオ、2020年11月12日からは東南アジア、2021年に入って韓国、オーストラリア、ニュージーランド、中南米、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、中東、アフリカと各地でも公開され、全世界で累計来場者数が約4135万人、総興行収入が約517億円を記録しました。



細かくは以下のような感じ。



国・地域 公開日(同地域最速) 動員数 興行収入 日本 2020/10/16 約2896万人 約400億円 台湾・香港・マカオ 2020/10/30 約335万人 約29.1億円 東南アジア 2020/11/12 約154万人 約7.7億円 韓国 2021/1/27 約200万人 約18.6億円 オーストラリア・ニュージーランド 2021/3/18 約37万人 約4.2億円 中南米 2021/4/22 約97万人 約4億円 ヨーロッパ 2021/4/22 約52万人 約3.5億円 アメリカ・カナダ 2021/4/23 約353万人 約48.2億円 中東・アフリカ 2021/5/12 約11万人 約1.7億円



今後はイギリス、アイルランド、オランダ、トルコなどでの公開が予定されています。



劇場版「鬼滅の刃」無限列車編は引き続き絶賛公開中で、2021年6月16日(水)にBlu-rayとDVDの発売が決まっています。



劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 ファイナルPV │ Blu-ray＆DVD 6月16日 発売 - YouTube



©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

配給：東宝・アニプレックス

