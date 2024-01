将来地震を起こす活断層がどこにあるのか？近場の震源断層はどういったものなのか？などが一発でわかる「J-SHIS Map」

・関連記事

地震約60万件の震源の位置をマップ上に示す「Japan EQ Locator」 - GIGAZINE



無料で地盤の固さや災害リスクなどの情報を一目で見られる「地盤サポートマップ」 - GIGAZINE



指定した場所の地盤情報などから地震危険度を教えてくれる「地震ハザードカルテ」 - GIGAZINE



世界中の地震をリアルタイムに地図表示する「IRIS Seismic Monitor」 - GIGAZINE



2024年01月17日 19時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.