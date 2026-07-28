2026年7月28日のヘッドラインニュース

本日（２８日）１６２７頃、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県で最大震度７を観測しました。

小泉大臣の指示を踏まえ、自衛隊は、航空機による上空からの情報収集活動を開始しています。

また、人命救助を最優先とした活動を実施してまいります。…