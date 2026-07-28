2026年7月28日のヘッドラインニュース
牛丼チェーン・すき家で、牛丼とごはんが進むおかずを1杯の丼で楽しめるあいもり牛丼の第3弾として、「シビ辛麻婆茄子牛丼」が2026年8月4日(火)9時から新登場します。まろやかなおんたまがシビ辛の麻婆茄子と相性抜群の「おんたまシビ辛麻婆茄子牛丼」も同時登場。価格はシビ辛麻婆茄子牛丼が並盛で税込720円、おんたまシビ辛麻婆茄子牛丼が並盛で税込830円です。
夏こそ、シビ辛！牛肉×麻婆茄子の丼が食欲をかき立てる すき家が「シビ辛麻婆茄子牛丼」を販売！
(PDFファイル)https://www.sukiya.jp/news/Press_sukiya_20260728_shibikara.pdf
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
イギリスでもネットサービスのユーザー年齢確認義務がスタートしVPNサービス登録者数が1400％に増加 - GIGAZINE
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スーツケースなどに使われる「TSAロック」のマスターキーがまたひとつ解読される - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
近所のスーパーに野良のいらすとやがいて感心して写真を撮ったものの— MOCHIKIN😎モチキン (@mochiking_z) 2026年7月27日
家に帰って、それぞれのパーツを調べてみると、いらすとやに存在しない素材ばかりだった。
これはもうテセウスの船なのでは。 pic.twitter.com/oIzzyFd9b1
ほんとはゲッターチーム 3人だったの pic.twitter.com/DzxPNE0fuq— 飛鳥 (@snnmaska) 2026年7月27日
【悲報】— flower777 (@u_u77u_u) 2026年7月27日
ショッピングモールに行ったら
小学生に指さされながら
「ママー！ヤギー！🐐」と言われた https://t.co/SdsA0gnwAV pic.twitter.com/RyRkPqBHMj
初見ぼく「M欠けてる笑笑直してないのかな笑」— ゆふ (@winter2y) 2026年7月27日
ガイドブックを見たぼく「……………………」 pic.twitter.com/Bpi7KCXeKo
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
北海道大がアイヌ遺骨収集を謝罪 「民族の尊厳を深く傷つけた」 | 毎日新聞
JPCOARは設立10周年を迎えました | お知らせ | オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
＜独自＞海保が同志社国際高を家宅捜索、業務上過失致死傷容疑 遺族が11人を刑事告訴 - 産経ニュース
【独自】辺野古転覆、女子生徒遺族が告訴 高校、運航団体側の過失容疑 | NEWSjp
辺野古沖転覆事故 遺族が校長や船長所属団体共同代表など告訴 | NHKニュース | 沖縄県、事件・事故、海上保安庁
トランプ氏、28日にゼレンスキー氏とネタニヤフ氏と会談へ - CNN.co.jp
イラン、ホルムズ海峡管理でオマーンと協議継続 米の関与否定 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
イラン、ウクライナのイラン船攻撃に「予期せぬ」事態警告 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【分析】イラン巡るあらゆる分岐点、トランプ氏の選択はことごとく裏目に(1/3) - CNN.co.jp
「外国干渉防止法」創設を 自民、インテリジェンス強化へ提言案 | 毎日新聞
高市早苗首相「外国人に対しフレンドリーでないイメージ持たれないように」外国人政策巡り - 産経ニュース
食料品の消費税1%、政府・与党方針固める 30日にも高市首相指示 [消費減税 給付付き税額控除][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
【独自】外国勢力の不当干渉に刑罰 自民、法制化求める提言へ|47NEWS（よんななニュース）
高市首相「デフレ脱却と言える状況にない」 インフレ対策巡り | 毎日新聞
美しい妹、誤訳に「落胆」と高市首相 モディ氏発言で笑い誘う - 産経ニュース
【速報】「検察官が握りつぶした」と福岡高裁が付言|47NEWS（よんななニュース）
国会運営に「反省点ない」 高市早苗首相「国家像を考える時間を取るのは簡単ではない」 - 産経ニュース
中学生を大麻所持の疑いで逮捕 仙台市の自宅からは乾燥大麻など押収 [宮城県]：朝日新聞
消費税減税 中間とりまとめ案 実務者会議で意見の一致至らず | NHKニュース | 消費税、税制改正、給付付き税額控除
大使館侵入罪で3尉起訴 銃刀法違反、脅迫も|47NEWS（よんななニュース）
中国大使館侵入事件の自衛官起訴 敷地内40分潜み「誅殺」と脅迫か：朝日新聞
【速報】中国大使館侵入の罪、陸自3等陸尉起訴|47NEWS（よんななニュース）
「人質司法」「接見禁止」責め／16歳少女がショック「餓死」／そもそも担当検事は問題児：FACTA ONLINE
エボラ出血熱の症例3000件超に、10日で1000件増 コンゴ 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
わなにかかったクマを溺死させ駆除の雫石町 SNSで拡散され苦情も 県から注意も町は「捕獲者の安全のため」 岩手 | TBS NEWS DIG
熊本で震度7 津波注意報解除 建物の倒壊相次ぐ けが人多数か | NHKニュース | 地震、津波
【地震情報】— ウェザーニュース (@wni_jp) 2026年7月28日
7月28日 16:27 震度7
【熊本県】熊本県熊本
▶生放送で解説中 https://t.co/KDbTcgdcSqhttps://t.co/60lKByPZDX pic.twitter.com/JTHfJurfXC
【地震】九州地方と四国地方にある原発 28日午後6時 地震による異常確認されず | NHKニュース | 原発、地震、佐賀県
7月28日16時27分頃、熊本県熊本地方を震源とする最大震度7の地震を受けて、 #海上自衛隊 のSH-60K（大村）が離陸し、上空からの情報収集を実施中です。 （写真はイメージです。） #地震 #被害情報 pic.twitter.com/MMDX9ZS0zk— 防衛省 海上自衛隊 (@JMSDF_PAO) 2026年7月28日
本日（２８日）１６２７頃、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県で最大震度７を観測しました。— 防衛省・自衛隊（災害対策） (@ModJapan_saigai) 2026年7月28日
小泉大臣の指示を踏まえ、自衛隊は、航空機による上空からの情報収集活動を開始しています。
また、人命救助を最優先とした活動を実施してまいります。…
全日空、28日の熊本・長崎発の運航便見合わせ 熊本で震度7https://t.co/58gr4pGCit— 産経ニュース (@Sankei_news) 2026年7月28日
全日空によると、熊本県で震度7を観測した地震を受け、熊本空港と長崎空港を28日に出発する便の運航を見合わせる。
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
「とんでもなく迷惑」新潟の冠水被害の動画を見たら、車の走った引き波で「ギリギリ持ちこたえてる」周辺にとどめを刺す二次加害リスクがよくわかった - Togetter
台北の博物館前で子供が一人で立っているとの通報→警察が駆けつけ中国語で話しかけるも反応がなかったが、日本語で話しかけたところ、緊張が解けたのか事情を話し始めた - Togetter
立ちション被害が多い壁に定期的に防水スプレーをかけておいたら被害がほぼなくなった「定期的に被害があるって…やばいな」 - Togetter
高級枕を買った人「おっぱいだこれ！！」考え抜かれた売り文句よりも俄然気になる人が増えてて笑う「同じこと思ってる人がいて草」 - Togetter
ファミレスで4人のちびっこが「かき氷食べたーい」の大合唱をしていて母が必死に諌めていた…あと数分で自分のバカデカかき氷が来るので申し訳なかった話 - Togetter
ファミレスでバイトしてた時、未成年と思われる女性がタバコを吸っていたので年齢確認をお願いしたら、28歳とのことで謝罪… それを近くで見てた常連のおば様が｢私にもそれやって｣ - Togetter
「セクストーション」相談急増 脅迫し金銭要求、男性多く―支援団体「絶対応じないで」：時事ドットコム
10年ぶりに家族でプールに行ったら、上裸の男性は自分含めかなり少なくて浦島太郎状態になった…みんな黒い長袖の服を着ていた、10年前にそんなものなかったはずなのに - Togetter
「空調服」の商標問題について（栗原潔） - エキスパート - Yahoo!ニュース
【怖い話】近所に『失明公園』という公園があり、そこで遊んでいると失明するという噂があったのでそう呼ばれていた…数年後にその原因が判明した結果 - Togetter
日本にある『1年を計れる砂時計』は、製造を依頼した際にドイツの有名ガラスメーカーを「日本人は何を考えている？」とドン引きさせていた - Togetter
庭に出たら、家の前で近所のおばあちゃんが燃えていた話… 人が燃えるのを初めて見たので、その夜は眠れなかった - Togetter
「再現性が低い行為で恋に落ちた話」をたくさん聞きたい→「ときめきポイントって人それぞれなんだなあ」と思える多彩な恋愛エピソードが大量に集まる - Togetter
幼稚園で「豆腐とチンゲンサイのスープ」を飲んでいた4歳の園児の口が不自然に動いているのを保育士が発見…園児に吐き出させたところ、ねじが出てきた→無事でよかった - Togetter
東京駅にスゴイ電車がいたww pic.twitter.com/pnCoBLQfcU— まちゃちゃ🌽 (@Macha_Railway) 2026年7月26日
辺野古沖転覆事故で生徒遺族が告訴状を海保に提出、高校・運航団体側11人を刑事告訴「学校も団体ももっと真摯に対応してれば」「真実が明らかになりますように」 - Togetter
「立場の優位性を保ちたかった」神奈川県警、今度は暴力団に捜査情報を漏洩する警部補が現れてしまう「一度警察犬以外総入れ替えしないといけないのでは…」 - Togetter
次男に殴られ、蹴られて110番したら、警察に「こんなことで通報しないでください」と言われ、さらに次男は母親が怪我をしたらどうなるか分かっていなかった - Togetter
自主規制で「孤児院」がアウトで困ったという話があるが、自分の場合、ある言葉は絶対ダメで「原子爆弾」も会社によってはダメ…「百姓」も一時期はNGだった - Togetter
「ジプシー」は絶対ダメでしたね。「原子爆弾」も会社によってはダメ。「百姓」も一時期はNGでした。要するにそっち系の輩から文句が来たら面倒くさいので自粛や言い換えを頼まれるわけです。「こいつは俺の片腕だ」とか「盲点だった」とかもアカンと言われてときはあ～あな気分になりましたとさ… https://t.co/OvJrfY1AHI— 吉田親司：早川書房より最新刊「第二警察」発売中です！ (@yoshidachikashi) 2026年7月24日
そんな訳ないんですけどバニラアイスにミョウガを刻んで入れたらおいしいです。（バニラには爽やかな風味が足され、ミョウガは完全に氷菓の食感になります） pic.twitter.com/32XVUcKcY9— なか憲人 (@tokuniaru) 2026年7月26日
拾い画像— なかとみの かたまり (@NakatomynoKtmry) 2026年7月25日
隅田川花火大会の様子。
安政6年と令和8年。何も進歩していない pic.twitter.com/OhD6vOIFGM
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
スマホ法に基づきグーグルとアップルが公取委提出の報告書公表 | NHKニュース | 公正取引委員会、IT・ネット、通信
【速報】Kimi-K3 を Day0 デプロイ。2.8T モデルは NVIDIA B300 x8 の 1 ノードで動くのか
Feature Clips を公開：投稿をSNS向け動画に変換
BYD、軽EV「ラッコ」の価格は214万5000円から スーパートール車形に両側電動スライドドアを採用した日本専用モデル - Car Watch
クライアントに送ったラフを生成AIに使われ、「AI出力したものを使うのでもういいです」と取引中止に…フリーランスも泣き寝入りしないため、途中成果物を契約で守る必要がある - Togetter
災害用に便利なポータブル電源、猛暑や直射日光下では火災リスクになりうる…？ 品川区のマンション火災事故をきっかけに、保管・使用環境を見直す声 - Togetter
最近の開発の流れ | Zenn
Unitree Super Athlete AS2-W 😉— Unitree (@UnitreeRobotics) 2026年7月24日
Fluid movement, compact yet exceptional. Supports a continuous 16kg payload, with 30+ km unloaded driving range pic.twitter.com/AwjdwnzUFs
セキュリティ研修【MIXI 26新卒技術研修】 - Speaker Deck
発売後にIoTセキュリティ基準“JC-STAR”に適合したNEC「Aterm 7200D8BE」の対応状況をチェック。別型番も適合？ 実際の対策状況は？【イニシャルB】 - INTERNET Watch
声にも無断使用されない権利 法務省検討会が報告書案 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、文化・芸術・エンタメ、アニメ
AWS Summit Japan 2026：完全自律型 AI Agent が変える SaaS の世界 | Amazon Web Services ブログ
周囲から頼られ、「優秀だ」と評されるソフトウェアエンジニアの6つのタイプ - mtx2s’s blog
「転売のことさ ちゃんと学んだ方がいいよ?」転売ヤーからとんでもない自己正当化のDMが来て、強い言葉を使いそうになった…… 危ない危ない - Togetter
AI使った声の無断利用、国が方向性 ガンダム声優「訴訟は難しい」 [AIの時代]：朝日新聞
RTX 3090（24GB）で7Bモデル学習を成立― 個人GPUで大規模Transformerを動かすための実践記録 #LLM - Qiita
説明可能AI(XAI)の現状と展望 | A Robot’s Sigh
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【アニメ化に関するお知らせ】— みいちゃんと山田さん【公式】🐹 (@miichan_joho) 2026年7月27日
いつも『みいちゃんと山田さん』を応援いただき、誠にありがとうございます。
本作は、特定の障害や立場の方々を差別・蔑視する意図をもって制作されたものではございません。…
A子「Cｨｨｨイイイイイ〜〜子〜〜！」 https://t.co/PjeOx6yBk7 pic.twitter.com/JwDXjkCymw— かとら (@katoramann) 2026年7月27日
家が貧乏なのがバレてクラスの皆が優しくなった話(1/7) pic.twitter.com/fyUYvSuoX7— 餅田ぷり⭐︎新連載始まりました⭐︎ (@motipuri00) 2026年7月27日
オタクに神対応すぎて勘違いさせるギャル pic.twitter.com/pTOPFQHj4V— 牛帝 (@gyutei_4koma) 2026年7月27日
ラグナクリムゾン感想レポ！ – taigaai
「鬼滅や金カムより面白い漫画なんてあるんですか？」と言う高校生に『火の鳥 鳳凰編』を勧める年配教師を目撃したことがあるんだが、そのチョイスでいいのか→何を勧めるか議論に - Togetter
８年前についた初投稿動画のコメントに『今』返信しよう！ - YouTube
猛暑とゲリラ豪雨 pic.twitter.com/bnkNkLTRU9— ふるえるとり (@torikaworks) 2026年7月26日
多分喫煙所に悪い奴はいない— ヨロズヤ (@WHOlyOV0Je9537) 2026年7月27日
ニコニコしてYou want a light?って言われて
全然lightだね
普段散々ライターとか言ってんのにいざとなったら出てこないもんだな pic.twitter.com/A3FvMR8VUd
＼#カリア ユーザーアンケート開催📣／#カリアのアトリエ について、あなたの声を聞かせてください✨— 「アトリエ」シリーズ公式＠『カリアのアトリエ』発売決定！ (@GustAtelierPR) 2026年7月24日
食事によるカリアの体型変化や、カリアに似合うコスチュームなどについてアンケートを実施中！
いただいたご意見はゲーム仕様や今後の企画の参考にさせていただきます♪… pic.twitter.com/tXBzHuhlIO
キラキラした見た目に反して、中身はかなり本格的な良書『マンガでSTUDY はじめての日本の歴史』が話題に「女の子に寄り添う歴史の書籍が増えるのは意義あること」 - Togetter
【VIPインタビュー】宮本茂氏に訊く、ファミコンからSwitch 2、映画、テーマパークまで。目指す理想は「ゲームをいま以上に日常に」 | ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com
[第96話]限界OL霧切ギリ子 - ミートスパ土本 | 少年ジャンプ＋
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
板東英二さんが死去、86歳 中日の元投手、タレントとしても活躍：朝日新聞
【訃報】 板東英二さん（86）が慢性心不全のため死去 お茶の間に愛され、タレント・俳優としても活躍
◆新商品（衣・食・住）
ノルウェー大使館とタイアップした「ノルウェーにしんの塩焼」を数量限定発売！ サステナブルな食生活ニーズに応える水産資源を活用 ～「骨切り」加工で食べやすさを実現、レンジで簡単調理～｜セブン‐イレブン
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