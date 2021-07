「Windows 96」が登場、往年の名OSを彷彿とさせる架空のWindowsにブラウザからアクセス可能

「Windows 96」を作成しているのはプログラマーとアーティストの2人組である「MIKESOFT」。MIKESOFTはWindows 96について、「Windows 9x系の体験をインターネット上で完全に再現することを目的としたウェブサイト」と説明しています。 なお、MIKESOFTは「Windows 96の維持にはコストがかかります。このサイトのホスティングおよびメンテナンスは我々にとって重要であり、現在は我々が自費で維持費を出しています。寄付をいただけることができれば、サイトのホスティングやメンテナンスを維持できるようになり、開発者の生活を支えることにもつながります」と記し、 Patreon 上で寄付を募っています。 CEO of Windows 96 are creating Windows 96 | Patreon https://www.patreon.com/win96

2021年07月28日 20時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

