老舗メディアプレイヤー「Winamp」をブラウザ上で再現して自由に音楽が流せる「Webamp」

20年以上の歴史があり、今もなお根強いファンが多いメディアプレイヤー「 Winamp 」は、2018年にベータ版である5.8 Beta Build 3660がリリースされてから正式版の更新は途絶えてしまっています。そんなWinampをブラウザ上で使えるようにしたウェブアプリ「 Webamp 」が公開されています。 Webamp · Winamp 2 in your browser https://webamp.org/ Webampにアクセスするとこんな感じ。なお、動作環境はEdge、Firefox、Safari、Chromeだとのこと。

2021年04月15日 23時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1i_yk

