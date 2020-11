老舗メディアプレイヤー「Winamp」のWindows 10に正式対応した非公式版が有志の手で開発されている

20年以上の歴史があり、今もなお根強いファンが多いメディアプレイヤー「Winamp」は、2018年にバージョン5.8.3660がリリースされてから、更新が途絶えてしまっています。しかし、有志の手で更新自体は続けられており、非公式ながらWindows 10に対応したバージョンが公開されています。 Winamp for Windows 10 | Winamp for Windows, Mac, Android http://www.mywinamp.com/winamp-for-windows-10-download/ Windows 10に対応したWinampは、上記 ブログ の記事末尾にあるリンクから、ZIP形式でダウンロードが可能。なお、容量は21.6MBです。

2020年11月02日 15時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

