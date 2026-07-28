2026年07月28日 19時00分 動画

巨大な水風船の中に入った男性が坂を転がり落ちる様子を超スローモーションで見るとこうなる



「ビールを注いだコップにゴルフボールを当てて割る瞬間」「鏡が割れる瞬間」「ドラムの衝撃波」など、さまざまな瞬間を超スローモーションで撮影するYouTubeチャンネルのThe Slow Mo Guysが、「成人男性が巨大水風船に入って坂を転がり落ちる様子」をスローモーションで撮影しました。



6ft Man in 6ft Giant Rolling Balloon - The Slow Mo Guys - YouTube





屋外に設置されたスロープの上に並んで立つ2人。





左がThe Slow Mo Guysのギャブ氏、右がダン氏です。





今回は巨大な水風船の中にダン氏が入り、スロープを転がり落ちる様子を撮影するとのこと。





果たして水風船の中に入ったダン氏は転がりながら落ちるのか、それとも姿勢は保ったまま滑るように落ちるのか気になるところ。





ダン氏は、水風船の中で低い姿勢を保ったままであれば、転がり落ちるのではなく滑り落ちるのではないかと予想しています。





今回は高性能ハイスピードカメラを使い、毎秒2200フレームで撮影を行います。





水風船はダン氏が余裕を持って入れるほどの大きさ。





水風船を縛っていた結び目を開くと、中から水があふれ出してきます。





穴に片足を突っ込むダン氏。





もう一方の脚もねじ込みます。





下半身が水風船の中に入りました。





邪魔な上着を脱ぎ捨てます。





大量に水をこぼれさせながら水風船に入っていくダン氏。





笑っていたギャブ氏も助けに入ります。





なんとか水風船の中に入ることができました。座った状態だと水が漏れてきません。





ダン氏はさらに、この状態でスロープを転がり落ちなくてはなりません。





ギャブ氏の助けも借りてスロープぎりぎりのところまで進むダン氏。





後は自力で転がり落ちます。





勢いよく転がり落ちるダン氏。





水風船は下の方で破裂します。





中からまるで胎児のようなダン氏が出てきました。





何が起こったかわからないというダン氏ですが、ケガはなかったようです。





さっそく撮影した映像を確認します。





スロープを転がり始める水風船。





前を向いた穴からは、水風船の中に引っ込めたダン氏の体がのぞいています。





にゅるんと穴から出てくるのはダン氏の足。





スロープの上を転がるダン氏の体を再び水風船が覆います。





ところが、水風船の端がスロープからはみ出て地面の砂利に摂食。





砂利との接触部分から水風船が破裂し、割れてしまいました。





スロープの下に到達した頃には大量の水があふれ出しています。





最後にはダン氏の体も完全に水風船の外に。





こうしてダン氏は水風船から出てきたというわけです。





今度は水風船の穴を上に向けた状態で入ります。





初回よりはかなり上手に水風船に入り込んだダン氏。





今回のギャブ氏は、転がり落ちるダン氏と並走する形で撮影します。





落下スタート。





あっという間にスロープの下まで転がりました。





地面に到達した後も水風船は割れずに転がり続け、かなり離れたところでダン氏が顔を出します。





水風船はまだ割れておらず、再利用すらできそうです。





ギャブ氏が並走しながら撮影したスローモーション映像を見てみます。スロープを転がり始めた水風船からは大量の水がこぼれています。





水風船の中にいるダン氏の姿がうっすら見えています。





完全に姿が出てしまうことはなく、水風船の中に入ったまま転がるダン氏。





スロープから落ちて芝生の上になっても水風船は破れませんでした。





そのまましばらく転がった後、穴から水とともにダン氏が出てきました。





その後もダン氏は何度か水風船に入って転がっているので、気になる人は本編を見てみるのがオススメです。

