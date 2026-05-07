ビールを満たしたコップにゴルフボールをぶち当てて割るスーパースロー映像
「ライフル銃を極厚ゼラチンに撃ち込む様子」や「高圧ラジオアンテナでソーセージを焼く様子」などのスーパースロー映像を撮影してきたThe Slow Mo Guysが「ビールを満たしたコップに向かってゴルフボールを打ち、ゴルフボールをヒットさせてガラスを割る」というチャレンジの様子を撮影しました。撮影途中には高額なスーパースローカメラが壊れかける事態も発生しています。
Almost Breaking the Slow Mo Camera Again - The Slow Mo Guys - YouTube
地面に木の棒を突き刺し、その上にビールを満たしたコップをのせます。このボールめがけてゴルフボールを打ち込み、割れる様子をスーパースロー撮影する作戦です。
カメラにゴルフボールが当たらないように透明な保護カバーをセット。
挑戦開始。
木の棒には当たるものの、なかなかコップにはヒットしません。
ガシャンと何かが割れる音。
急いで駆け寄ります。
コップではなく保護カバーが割れていました。
保護カバーがなければ高額なスーパースローカメラにぶち当たっていたところです。
カメラの映像には目の前の保護カバーが割れる様子が記録されていました。
初日ではコップを割ることができず、2日後になってもチャレンジを続行。
また保護カバーが割れました。
そして、ついにゴルフボールがコップにヒットし、コップが砕け散りました。
スーパースロー映像で撮影したコップが割れる瞬間が以下。まず、ゴルフボールがコップめがけて急接近してきます。
コップが割れて、隙間からビールが飛び出してきます。
右方向にすっ飛んでいくゴルフボール。
遅れてビールも盛大に噴き出してきます。
高く舞い上がるガラスと、薄く広がるビール。
最終的にビールは膜状になって落ちていきました。
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in 動画, Posted by log1o_hf
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