2026年05月07日 06時00分 動画

ビールを満たしたコップにゴルフボールをぶち当てて割るスーパースロー映像



「ライフル銃を極厚ゼラチンに撃ち込む様子」や「高圧ラジオアンテナでソーセージを焼く様子」などのスーパースロー映像を撮影してきたThe Slow Mo Guysが「ビールを満たしたコップに向かってゴルフボールを打ち、ゴルフボールをヒットさせてガラスを割る」というチャレンジの様子を撮影しました。撮影途中には高額なスーパースローカメラが壊れかける事態も発生しています。



Almost Breaking the Slow Mo Camera Again - The Slow Mo Guys - YouTube





地面に木の棒を突き刺し、その上にビールを満たしたコップをのせます。このボールめがけてゴルフボールを打ち込み、割れる様子をスーパースロー撮影する作戦です。





カメラにゴルフボールが当たらないように透明な保護カバーをセット。





挑戦開始。





木の棒には当たるものの、なかなかコップにはヒットしません。





ガシャンと何かが割れる音。





急いで駆け寄ります。





コップではなく保護カバーが割れていました。





保護カバーがなければ高額なスーパースローカメラにぶち当たっていたところです。





カメラの映像には目の前の保護カバーが割れる様子が記録されていました。





初日ではコップを割ることができず、2日後になってもチャレンジを続行。





また保護カバーが割れました。





そして、ついにゴルフボールがコップにヒットし、コップが砕け散りました。





スーパースロー映像で撮影したコップが割れる瞬間が以下。まず、ゴルフボールがコップめがけて急接近してきます。





コップが割れて、隙間からビールが飛び出してきます。





右方向にすっ飛んでいくゴルフボール。





遅れてビールも盛大に噴き出してきます。





高く舞い上がるガラスと、薄く広がるビール。





最終的にビールは膜状になって落ちていきました。

