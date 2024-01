超高速の砲弾同士を衝突させた様子を超スローモーションで撮影するとどう見えるのか？

・関連記事

大砲を弾道観測用ゲルに向かって打ち込むとゲルがブルブル震えてとんでもない結果に - GIGAZINE



任天堂が1980年代に発売した光線銃ゲーム「ダックハント」のブラウン管画面をスローモーション撮影してわかる驚きの仕組みとは? - GIGAZINE



「金箔が真空チャンバー内で粉々になる瞬間」を超スローモーションで見るとどうなっているのか? - GIGAZINE



弾丸が鉄板に命中する様子を超スローモーションで撮影した動画、弾丸が花火のように飛び散る - GIGAZINE



ボウリングの玉を超高速で頭にぶつけるとどうなるのか? - GIGAZINE

2024年01月06日 19時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.