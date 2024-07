「ドロドロに溶かした塩」の爆発を超スローモーションで見るとこうなる

・関連記事

「南京錠をピストルで撃ち抜く瞬間」をスローモーションで見るとどんな感じなのか? - GIGAZINE



時速100kmで坂を転がるチーズを男たちが全力で追いかける危険な祭り「チーズ転がし祭り」をハイスピードカメラでスローモーション撮影するとこんな感じ - GIGAZINE



ガチョウがイケメンモデルのファビオ・ランツォーニに直撃した事件をスローモーションで再現したらどうなるのか - GIGAZINE



弾丸を弾丸に命中させる瞬間を87万5000fpsの超スローモーションで撮影した動画 - GIGAZINE





2024年07月17日 07時00分00秒 in 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.