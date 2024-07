革新的な免疫療法が脳腫瘍との戦いに新たな希望を見出されている

がんの治療には、腫瘍を外科手術で除去したり、抗がん剤を投与したり、放射線を照射したりする治療法がよく使われています。また、体に備わる免疫を使ってがん細胞を攻撃する「 免疫療法 」も近年注目されています。脳にできる悪性腫瘍の一種「 膠芽腫(こうがしゅ) 」の免疫療法について、ニュースサイトのIntelligencerが解説しています。 Immunotherapy Is Transforming Cancer Treatment and Oncology https://nymag.com/intelligencer/article/cancer-treatment-immunotherapy-oncology-tcells-brain-tumor.html 膠芽腫は「グリオブラストーマ」とも呼ばれ、脳の神経系を構成するグリア細胞 が腫瘍となったもので、最も頻度が高い悪性脳腫瘍として知られています。膠芽腫は年齢を問わず発症する可能性があり、その腫瘍は発作、言語障害、体のまひなどを引き起こし、診断から死亡まで平均で1年ほどといわれています。 膠芽腫の治療は「最大限安全な切除」、すなわち神経機能を維持しながら腫瘍を可能な限り多く外科手術で除去するという治療法が取られてきました。しかし、膠芽腫は脳に浸潤する能力が非常に高く、腫瘍の大部分を取り除いても再び増殖してしまうことがほとんどだそうです。

・関連記事

がん細胞の特定や腫瘍内の遺伝子異常の検出などができる病理学に特化した世界最大のオープンソースAIモデル「H-optimus-0」 - GIGAZINE



がん細胞の遺伝子に「自滅スイッチ」を組み込んで抗がん剤耐性の獲得を防ぎつつ治療する試み - GIGAZINE



断食が免疫系のナチュラルキラー細胞を強化して「がん」への攻撃性を高めることが判明 - GIGAZINE



病気の「がん」はなぜ英語で「cancer(かに座)」と言うのか? - GIGAZINE



コーヒーをよく飲む人は「大腸がんの再発や転移のリスク」が明らかに低いとの研究結果、1日に何杯飲むのがベスト? - GIGAZINE

2024年07月17日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.