アルツハイマー病のワクチンとは一体どういう仕組みなのか？

数十年にわたる研究にもかかわらず、アルツハイマー病の原因究明や根本的な治療法の開発には至っていません。そんなアルツハイマー病に対するまったく新しいアプローチである「アルツハイマー病ワクチン」について、科学系ニュースサイト・Live Scienceがまとめています。 Could vaccines prevent and treat Alzheimer's disease? | Live Science https://www.livescience.com/health/alzheimers-dementia/could-vaccines-prevent-and-treat-alzheimers-disease これまでのアルツハイマー病の研究の多くは、患者の脳に蓄積するタンパク質である アミロイドβ の塊に焦点を当ててきました。しかし、タンパク質が沈着してできるアミロイド斑を取り除く薬では、大きな効果は得られていません。このことから、一部の研究者は「アミロイドβの沈着はアルツハイマー病の原因ではなく結果ではないか」との仮説を提唱するようになりました。 この説によると、アルツハイマー病は細菌やウイルスへの感染に対する免疫応答が適切に機能しないのが原因とされています。これにより、炎症や過剰なアミロイドβが発生し、通常であれば害を及ぼす前にアミロイドβを除去する細胞の活動が鈍くなってしまうとのこと。

2023年07月05日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

