一瞬だけ公開されたTwitterに似た競合アプリ「Threads」のAndroid版を調査して明らかになったこととは？

Twitterが突如として閲覧できるツイート数に厳しい上限を設けたことでユーザーが混乱する中、InstagramやFacebookなどを運営するMetaは、Twitterにとてもよく似ているとされる競合アプリ「 Threads 」をリリースしてTwitterのユーザーを取り込もうとしています。日本時間の2023年7月6日にリリースが予定されているThreadsについて、一瞬だけ公開されたAndroid版アプリの初期バージョンを調査してわかった点を、テクノロジー系メディアの9to5Googleが明らかにしています。 Threads, Meta's Twitter clone, starts countdown, plus new details https://9to5google.com/2023/07/03/threads-instagram-app-countdown-plus-details/

・関連記事

「Twitterに似た競合アプリ」としてMetaが開発する「Threads」はApp Storeによると7月6日にリリース予定 - GIGAZINE



「Instagram版Twitter」のアプリ画面と新情報がリークされる、正式名称は「Threads」か - GIGAZINE



Twitterが1日に閲覧できるツイート数に制限を設ける、イーロン・マスクは理由を「極端なスクレイピングに対処するため」と説明 - GIGAZINE



Twitterに「全画面表示かつ音の鳴る動画広告」を導入する案をイーロン・マスク後任のリンダ・ヤッカリーノCEOが示す - GIGAZINE



Twitterが「TweetDeck」の新デザイン強制移行を実施、30日後に有料化する可能性濃厚で旧版は使用不能 - GIGAZINE



TwitterがGoogle検索に表示されにくくなっている - GIGAZINE



Twitterにバグがあり自分自身にDDoS攻撃を仕掛けていると専門家が指摘 - GIGAZINE



Twitter乗り換え先として注目されるSNS「Bluesky」がサーバー負荷爆増により新規ユーザー登録を一時停止、Twitter閲覧数制限に伴う新規加入者続出が原因か - GIGAZINE



Twitter代替SNS「Bluesky」で検討されている「ユーザーリスト」「返信非表示機能」「ハッシュタグにスペース追加」などの新機能まとめ - GIGAZINE



Twitter乗換先として話題のSNS「Bluesky」について「招待コードはいつゲットできる?」「どんなデータが公開されるの?」といった疑問を解決する公式Q&A - GIGAZINE



2023年07月05日 11時55分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.