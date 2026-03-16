超スローモーションで炎を下から撮影するとこうなる
燃えさかる炎をあえて下から超高性能スローモーションカメラで撮影した様子がYouTubeに公開されています。
スローモーションで炎を地中から撮影する - スローモー・ガイズ - YouTube
パーソナリティはスローモーション映像系YouTuberとしておなじみのThe Slow Mo Guys、ギャブとダンです。
「炎を下から見る」というのは、ギャブが子どもの頃に見た「007／ゴールデンアイ」のワンシーンを再現するものです。
というわけで、今回はコンロを下向きに取り付けたような器具が用意されました。
プロパンガスを通して着火。実際にスローモーションで見ていきます。
以下がスローモーション映像の切り抜き。非常に滑らかかつ不規則に炎が揺らぎます。
次は着火の瞬間を確認。青とオレンジの異なる色が広がっていくのが分かります。
次に、シナモンパウダーをまぶして火花の散り方を見ます。
以下のように細やかな火花が生じました。
横から見ると炎の動きに合わせてシナモンパウダーが上昇するのが分かりました。
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in 動画, Posted by log1p_kr
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