2026年03月16日 20時00分 動画

超スローモーションで炎を下から撮影するとこうなる



燃えさかる炎をあえて下から超高性能スローモーションカメラで撮影した様子がYouTubeに公開されています。



スローモーションで炎を地中から撮影する - スローモー・ガイズ - YouTube





パーソナリティはスローモーション映像系YouTuberとしておなじみのThe Slow Mo Guys、ギャブとダンです。





「炎を下から見る」というのは、ギャブが子どもの頃に見た「007／ゴールデンアイ」のワンシーンを再現するものです。





というわけで、今回はコンロを下向きに取り付けたような器具が用意されました。





プロパンガスを通して着火。実際にスローモーションで見ていきます。





以下がスローモーション映像の切り抜き。非常に滑らかかつ不規則に炎が揺らぎます。





次は着火の瞬間を確認。青とオレンジの異なる色が広がっていくのが分かります。





次に、シナモンパウダーをまぶして火花の散り方を見ます。





以下のように細やかな火花が生じました。





横から見ると炎の動きに合わせてシナモンパウダーが上昇するのが分かりました。

