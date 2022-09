伸縮人形「ストレッチ・アームストロング」を水で満たすとどこから破裂するのか？

・関連記事

体を覆う超巨大水風船が割れる瞬間を1000fpsで撮影した様子が圧巻 - GIGAZINE



1.8メートルの巨大風船に水を入れて豪快に割るスローモーションムービー - GIGAZINE



コンドームに水をぱんぱんに入れて頭からぶつける瞬間をスローモーションで見てみる - GIGAZINE



巨大な水風船の中に人が入って風船が割れる瞬間をスローモーション撮影したムービー - GIGAZINE



1分間に100個以上もの水風船を作ってびしょ濡れ必至のぶつけ合いを開始可能な「Bunch O Balloons」 - GIGAZINE



2022年09月02日 20時00分00秒 in 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.