2026年07月28日 10時56分 ハードウェア

中国国営企業が半導体生産に必要なDUV露光装置の製造を開始したとの報道



これまでオランダのASMLが市場のほとんどを独占していた液浸型深紫外線(DUV)露光装置を、中国国営企業が製造する見込みだと報じられました。この報道によりASMLの株価が7％下落しました。



China begins making homegrown DUV chipmaking tools, The Information reports | Reuters

https://www.reuters.com/world/china/china-begins-making-homegrown-duv-chipmaking-tools-information-reports-2026-07-27/



ASML stock falls on reports of fresh competition from Chinese chipmaker

https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/asml-stock-tumbles-6-investors-211116008.html



Chip stocks slide as China advances domestic lithography, memory production | NASDAQ:ASML, XETRA:ASME

https://www.proactiveinvestors.com/companies/news/1096092/chip-stocks-slide-as-china-advances-domestic-lithography-memory-production-1096092.html



情報を知る関係者によると、上海に拠点を置くある企業がDUV露光装置を製造し、SMICやCXMTなど国内の半導体メーカーに供給する予定だとのこと。この計画はまだ初期段階にあり、中国のメーカーは使用開始前に装置の精度、信頼性、互換性を検証するのに数カ月以上かかる見込みだと伝えられています。当初の計画では、2026年中に約5台、2027年には約20台の装置を生産する予定とのことです。





関係者は「機密性が高い」として製造企業の名称を明らかにしませんでした。



この報道を受け、ASMLの株価は7％下落しました。JPモルガンは投資家に対して「限られた数のDUV露光装置を生産することは、大量生産に対応できる装置を納入することと同義ではない」と強調。報じられた生産台数はASMLが2025年に生産した131台をはるかに下回る、と述べました。





この報道は世界の半導体製造装置サプライチェーンに関わる企業の株価にも影響を与え、BESIは約8.5％下落、Soitecは5％下落、Infineon Technologiesは約3％下落しました。



なお、最先端の製造プロセスに必要な極端紫外線(EUV)リソグラフィと呼ばれる装置は依然としてASMLが独占しており、中国は輸出規制によりこの装置を入手できない状態にあります。



ただ、中国はASMLの元エンジニアリングチームの協力を得てEUVリソグラフィー装置の試作機を作成したとも伝えられています。



中国がASMLの元エンジニアと協力してEUVリソグラフィー装置のリバースエンジニアリングに成功したとの報道、試作機が既に完成しており高性能半導体の自国生産間近か - GIGAZINE

