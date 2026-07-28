中国製高性能AI「Kimi-K3」が予定通りオープンモデル化される、2.8兆パラメーターでClaude Fable 5やGPT-5.6 Solに迫る性能
中国企業のMoonshot AIが自社製AIモデル「Kimi K3」をオープンモデルとして公開しました。
Releasing the model weights and technical report of Kimi K3.— Kimi.ai (@Kimi_Moonshot) July 27, 2026
Kimi K3 is our most capable model: a 2.8T MoE model with native visual understanding and a 1M-token context window.
New model architecture: 2.5x the intelligence per unit of compute, not just more params.
Alongside… pic.twitter.com/Yz5uWeMbIm
Kimi K3は日本時間の2026年7月17日に発表されたモデルで、パラメーター数は2.8兆、コンテキストウィンドウは100万トークンです。複数のベンチマークテストでClaude Fable 5やGPT-5.6 Solといった最先端モデルを上回るスコアを記録しており、コスト効率に優れた高性能モデルとして注目されています。
GPT-5.6 Solに匹敵する中国製AIモデル「Kimi K3」が登場、2.8兆パラメーターの超大型オープンモデル - GIGAZINE
Kimi K3は発表直後からチャットAIの「Kimi.com」やAPI経由での利用が可能となっており、「2026年7月27日にモデル全体と技術レポートを公開する」ということが宣言されていました。そして、協定世界時の2026年7月27日(日本時間の2026年7月28日0時頃)にモデルが以下のリンク先で公開されました。ライセンスは「Kimi K3 License」を採用しています。
moonshotai/Kimi-K3 · Hugging Face
https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K3
Kimi-K3はパラメーター数2.8兆の超巨大モデルであり、実行するには数TB規模のメモリが必要です。このため「ダウンロードして自分のPCで実行」ではなく「サードパーティーのクラウド上で実行」という利用形態がメインとなります。すでにLM StudioがアメリカのサーバーでKimi K3のホストを開始しており、エージェントAIアプリ「LM Studio Bionic」でKimi K3が利用可能となっています。
Kimi K3 is now live in LM Studio Bionic!— LM Studio (@lmstudio) July 27, 2026
A massive, open frontier model: 2.8T MoE with 1M context window. Kimi K3 in Bionic is hosted on US-based servers, with ZDR enabled by default. pic.twitter.com/DpIb8aqsSf
また、OllamaのクラウドサービスでもKimi K3を利用できます。
Kimi K3 is now available on Ollama’s cloud.— ollama (@ollama) July 27, 2026
To use it with Claude Code, run:
ollama launch claude --model kimi-k3:cloud
Currently Kimi K3 requires a Pro or Max subscription, and consumes extra usage credits. We’re quickly working on adding capacity to expand access. https://t.co/CYHwTjpy1H
Kimi K3は登場直後から人気を集めていて、Moonshot AIの用意したサーバーでは需要を満たせず、サブスクリプションの新規契約を一時停止する事態に陥っています。今回のモデル公開によってサードパーティーのサーバーでもホストされるようになったため、ユーザーによってはKimi K3を利用しやすくなったといえます。
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なお、Kimi K3の技術レポートも以下のリンク先で公開されています。
Kimi-K3/k3_tech_report.pdf at main · MoonshotAI/Kimi-K3 · GitHub
(PDFファイル)https://github.com/MoonshotAI/Kimi-K3/blob/main/k3_tech_report.pdf
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in AI, Posted by log1o_hf
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