2026年07月28日 12時52分 ゲーム

「マインクラフト」のシステム要件が17年ぶりに引き上げられる



Microsoft傘下のMojang Studiosが、「マインクラフト: Java Edition」の最小および推奨システム要件を引き上げました。システム要件の本格的な更新は約17年ぶりで、推奨メモリは従来の4GBから16GBへと増加しています。



Minecraft Java Edition System Requirements | Minecraft

https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-java-edition-system-requirements



「マインクラフト: Java Edition」はリリースから17年以上が経過し、ワールドの大規模化、新機能の追加、技術的な改善などを重ねてきました。一方、従来のシステム要件は古いハードウェアやグラフィックス技術を基準としており、現在のゲームを快適に動かすための目安としては実態に合わなくなっていたとMojang Studiosは説明しています。





新しい最小要件は、グラフィック設定を「Fast」にした状態で、フルHD解像度かつ30fpsで動作させることを想定しています。CPUは4コア以上、GPUはVulkan 1.3に対応し、2GB以上のVRAMを搭載することが求められます。メモリ容量は単体GPUを使用する場合は8GB、CPU内蔵GPUを使用する場合は12GBとなっています。



推奨要件はグラフィック設定を「Fancy」にした状態で、フルHD解像度かつ60fpsで動作させることを目標としています。メモリは16GB、GPUは6GB以上のVRAMを備えたGeForce RTX 2060やRadeon RX 5600 XT、Intel Arc A580などが基準として挙げられています。



旧要件 新要件 最小 推奨 最小 推奨 OS Windows 7

macOS 10.14.5以降 Windows 10

macOS 10.14.5以降 Windows 10 64bit

Windows on ARM

macOS 12以降

64bit版Linux Windows 11 64bit

macOS 14以降

64bit版Linux CPU Intel Core i3-3210

AMD A8-8600

Apple M1 Intel Core i5-4690

AMD A10-7800

Apple M1 Intel Core i3-10100

AMD Ryzen 3 3100

Qualcomm Snapdragon X

Apple M1 Intel Core i5-12400

AMD Ryzen 5 5600

Apple M2 Pro GPU Intel HD Graphics 4000

AMD Radeon R5 NVIDIA GeForce 700シリーズ

AMD Radeon RX 200シリーズ NVIDIA GeForce GTX 950

AMD Radeon RX 460

Intel Arc A310

Intel Core i5-6400内蔵GPU NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5600 XT

Intel Arc A580 メモリ 2GB 4GB 単体GPU使用時は8GB

内蔵GPU使用時は12GB 16GB



新旧の要件を比較すると、最小メモリは2GBから最大12GBへ、推奨メモリは4GBから16GBへと大幅に増加しています。推奨CPUも2014年に登場したIntel Core i5-4690から2022年登場のCore i5-12400へ変更されるなど、CPUとGPUの基準も比較的新しい世代へ引き上げられました。





ただし、新しい最小要件を満たしていないPCで、直ちに「マインクラフト: Java Edition」が起動できなくなるわけではありません。Mojang Studiosによると、要件を下回るPCでも現時点では起動する可能性があるものの、フレームレートや画質、読み込み時間などの動作は保証されず、将来的には起動できなくなる可能性があります。



今回の変更には、「マインクラフト: Java Edition」の描画技術をOpenGLからVulkanへ段階的に移行する方針も関係しています。古いハードウェアへの対応を続けることがゲーム内部の近代化を制限するため、要件を明確化することで、今後もJava Editionの機能や性能を改善しやすくする狙いがあるとMojang Studiosは説明しています。





Mojang Studiosは今回の要件について、「最新のAAAゲームと比較すれば依然として低く、最高級のゲーミングPCや最新GPUを必要とするものではない」と強調しています。すでに問題なくプレイできているユーザーは直ちに変化を感じるものではないとしていますが、新たにPCを購入する場合は、フルHD・60fpsを基準とした新しい推奨要件を参考にするよう案内しています。

