2021年08月28日 16時00分 ソフトウェア

Windows 11はシステム最小要件を満たさない古いPCにもインストール可能、システム最小要件も更新される



Microsoftは2021年6月25日にWindowsの次期バージョンとなる「Windows 11」を発表しました。MicrosoftはWindows 11のシステム最小要件を発表しているのですが、これはWindows Updateを介してWindows 10からWindows 11にアップグレードする場合にのみ適用される要件であり、ISOファイルを用いる場合は最小ハードウェア要件を満たしていないPCであってもWindows 11をインストールできることが明らかになりました。



Update on Windows 11 minimum system requirements and the PC Health Check app | Windows Insider Blog

https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/08/27/update-on-windows-11-minimum-system-requirements-and-the-pc-health-check-app/



Microsoft won’t stop you installing Windows 11 on older PCs - The Verge

https://www.theverge.com/22644194/microsoft-windows-11-minimum-system-requirements-processors-changes



MicrosoftはWindows 11の発表と同時に、システム最小要件を発表。これにより、Windows 11ではIntel第8世代以降のCPUのみが正式にサポートされていることが明らかになっていました。



プロセッサ:1GHz以上で2コア以上の64ビット互換プロセッサまたはSoC

メモリ(RAM):4GB

ストレージ(ROM):64GB以上の記憶装置

グラフィックスカード:DirectX 12互換のグラフィックス/WDDM 2.x

ディスプレイ:9インチ以上、HD解像度(720p)

インターネット接続:Windows 11 Home EditionのセットアップにはMicrosoftのアカウントとインターネット接続が必要



しかし、これ以下のスペックであってもISOファイルを使えばWindows 11をインストールすることができることが明らかになっています。しかし、Microsoftはシステム最小要件以下のPCにWindows 11をインストールする手法についって、「あくまでユーザーの自己責任によるもの」としており、Microsoftは一般ユーザー向けにこの手法を宣伝したり推奨したりすることはないとしています。また、Microsoftによるとこの手法でWindows 11をインストールしたPCは、Windows Updateを取得する資格がない可能性があるとのことです。



これについて海外メディアのThe Vergeは「これは大きな変化であり、何百万台もの本来は最新のOSをインストールできないはずのPCが、最新OSをインストールできるようになることを意味します。ユーザーはISOファイルをダウンロードしてWindows 11を手動でインストールする必要がありますが、大多数の人々はおそらくそうしないでしょう。しかし、Windowsを手動でインストールすることを楽しみにしている人にとっては、システム最小要件は何の意味もないということになります」と報じています。





Microsoftはシステム最小要件を満たさないPCにWindows 11をインストールする方法を発表しただけでなく、これまでシステム最小要件に含まれていなかったIntel第7世代のCore Xシリーズ、Xeon Wシリーズ、Surface Studio 2に搭載されているCore 7820HQらを正式サポートに加えることも明らかにしています。



また、MicrosoftはAMDと提携して第1世代Ryzen「Zen」シリーズをWindows 11のシステム最小要件に含むか否かの調査を進めてきたそうですが、最終的にサポートCPUリストにこれを含まないことにしたと明かしています。





なお、システム最小要件を満たさないPCにWindows 11をインストールした場合、「カーネルモードのクラッシュ率が52%増加した」とMicrosoftは述べています。一方で、システム最小要件を満たす端末の場合は「99.8%のクラッシュフリーエクスペリエンスを実現しました」とのことです。



今回のシステム最小要件の更新に際し、Windows 11へアップグレードできるかをチェックする公式アプリをアップデートし、システム最小要件に含まれたCPUを追加し、Windows 11にアップグレードできないPCに対してはなぜアップグレードできないのかをより明確に説明できるようにするとMicrosoftは説明しています。



PCに「Windows 11」導入が可能かチェックできるチェックアプリを使ってみた - GIGAZINE