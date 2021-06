2021年06月26日 14時00分 ソフトウェア

「Windows 11」はIntelチップ搭載のMacを公式にはサポートせず



2021年6月25日、MicrosoftはWindowsの次期メジャーバージョンとなる「Windows 11」を発表しました。このWindows 11はすべてのユーザーがインストールできるわけではなく、Boot CampでWindows 10をインストールすることができたIntelチップを搭載したMacも、公式にはサポートされないことが明らかになっています。



Microsoft公式が公開しているWindows 11の仕様によると、システム最小要件はプロセッサが「動作周波数が1GHz以上で2コア以上の64ビット互換プロセッサまたはSoC」、メモリが「4GB」、ストレージが「64GB」、グラフィックスカードが「DirectX 12互換」とされています。ただし、これだけではなく「TMP 2.0のサポート」という要件も存在します。



TMP(Trusted Platform Module)はコンピューターのマザーボードに直付けされているチップで、「暗号化/復号化用の鍵ペアの生成」「ハッシュ値の計算」「デジタル署名の生成・検証」などを担当します。



問題は、2014年に登場したTMPがすべてのコンピューターに搭載されているわけではないという点。カスタムビルドのデスクトップPCの場合、特にTMPが搭載されていないケースが多い模様。実際、Windows 10を搭載しているPCでもTMP 2.0を搭載していないためWindows 11にアップデートできなくなっているケースが報告されています。



Intelチップ搭載のMacの場合、TMP 2.0を標準でサポートしたものが存在しないため、Windows 11にアップデートすることはできません。ただし、ファームウェアアップデートでTMPをバージョン2.0にアップデートすることは可能です。しかし、AppleはIntelチップからApple Siliconへ移行しており、Apple Silicon採用のMacはWindowsのどのバージョンとも互換性がありません。



