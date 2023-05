2023年05月31日 11時16分 ソフトウェア

Surface Pro Xなどのカメラが動作しなくなった問題に対応する修正ファイルをMicrosoftが配布



2023年5月23日以降、Surface Pro Xなどの端末で内蔵カメラを使おうとしてもエラーが発生して使えなかった問題で、Microsoftが対応する修正ファイルを公開しました。



Integrated camera might not work as expected on some Arm-based devices | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/status-windows-11-22h2#3108msgdesc





Microsoft fixes Surface Pro X cameras that stopped working - The Verge

https://www.theverge.com/2023/5/30/23741995/microsoft-surface-pro-x-camera-fix-update





Microsoft shares fix for cameras not working on Surface laptops

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-shares-fix-for-cameras-not-working-on-surface-laptops/



この問題はMicrosoftのコミュニティやソーシャル掲示板サイト・Redditなどで報告が上がっていたものです。ユーザーの検証により、端末の日付を5月22日以前に戻すとカメラが使えるようになったことから、セキュリティ証明書の期限切れによるものではないかという指摘がなされていました。



Surface Pro Xのカメラがエラーで動作しないと複数の報告、原因はセキュリティ証明書の期限切れか - GIGAZINE





Microsoftによると、問題が発生していたのはSurface Pro Xを含むQualcom 8cx Gen 1、Qualcomm 8cx Gen 2、Microsoft SQ1、Microsoft SQ2のいずれかのプロセッサを搭載した端末で、OSがWindows 10 22H2、Windows 11 21H2、Windows 11 22H2の場合です。影響を受けるのは内蔵カメラのみで、USB接続したカメラであれば影響は出ません。



対応する修正ファイルは、Windows Update経由で「Microsoft Corporation – System Hardware Update – 5/26/2023」という名称で配布されます。





問題解決用ツールは自動的に適用されるもので、手動での実行はできないとのことですが、トラブルシューティング機能が無効化されている場合は以下の手順を手動で実行する必要があります。



1:「スタート」ボタンを押して「cmd」と入力、コマンドプロンプトを管理者権限で起動



2:「reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Qualcomm\Camera" /v EnableQCOMFD /t REG_DWORD /d 0 /f」と入力して実行



3:カメラを使用するアプリかWindowsの再起動



なお、この問題解決策を適用すると、カメラの一部の機能が無効化されたり、画質が低下したりすることがあるとのこと。その場合は、デバイスメーカーが提供する最新のカメラドライバーを適用すると解決するはずだとMicrosoftは記しています。