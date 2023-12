Windowsの「すべてのプリンターをHP製と誤認識する問題」を修正するツールが公開される

Microsoft Printer Metadata Troubleshooter Tool December 2023には「PC上のプリンター情報を確認し、名前とモデルが一致しないプリンターからHP LaserJetのモデル情報やアイコン、アプリケーションの関連付けを削除し、以前にダウンロードしたプリンターのモデル情報やアイコンを復元する」という機能が備わっています。また、HP Smartアプリが勝手にインストールされてしまっている環境では、同アプリを自動でアンインストールしてくれます。 なお、今回の不具合に関するMicrosoftの調査結果は以下のリンク先で確認できます。 Windows 11, version 23H2 known issues and notifications | Microsoft Learn https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/status-windows-11-23h2#3218msgdesc

MicrosoftとHPはこれらの不具合を認めており、数日以内に問題を解消するためのアップデートを配信すると告知。そして2023年12月16日には、問題を修正するためのトラブルシューティングツール「 Microsoft Printer Metadata Troubleshooter Tool December 2023 」をリリースしました。当該ツールは以下のリンク先からダウンロードできます。 Download Microsoft Printer Metadata Troubleshooter Tool December 2023 from Official Microsoft Download Center https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=105763

