Windows Updateにすべてのプリンターが「HP LaserJet」扱いになってしまう不具合

A Windows Update bug is renaming everyone's printers to HP M101-M106 https://www.xda-developers.com/windows-update-bug-renaming-printers-m101-m106/ 不具合の原因については公式には明らかになっていないものの、ニュースサイト・Windows Latestは、HPが2023年11月最終週にWindows Update用にハードウェア情報をリリースしたあと、メタデータの混同があり、当該情報を参照したWindows Updateを適用したすべてのPCにおいて、あらゆるプリンターが「HP LaserJet」シリーズだと認識されてしまう事態になったと予想しています。

Windows Updateによって、すべてのプリンターのモデルが「HP LaserJet」になってしまう不具合が発生していることが明らかになりました。原因はメタデータの取り違えとみられます。幸い「印刷ができなくなる」といった事態はなく、Microsoftはメタデータを修正するアップデートを行う予定です。 Windows Update accidentally renames all printers to HP M101-M106 on Windows 11, Windows 10 https://www.windowslatest.com/2023/12/04/windows-update-accidentally-renames-all-printers-to-hp-m101-m106-on-windows-11-windows-10/

2023年12月05日 10時49分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

