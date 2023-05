2023年05月25日 13時30分 ハードウェア

Surface Pro Xのカメラがエラーで動作しないと複数の報告、原因はセキュリティ証明書の期限切れか



「Surface Pro Xでカメラが使えなくなった」という報告がMicrosoftのコミュニティやソーシャル掲示板サイト・Redditに複数あがっています。Microsoftは公式にはコメントを発表していませんが、コミュニティでは「問題を認識し対応中」と回答しています。



cameras are not working on my Surface PRO X device. - Microsoft Community

https://answers.microsoft.com/en-us/surface/forum/all/cameras-are-not-working-on-my-surface-pro-x-device/42617ab5-55b0-4fc3-a2b8-65e89f40cbb1





All Microsoft Surface Pro X Cameras Stopped Working Tuesday | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/all-microsoft-surface-pro-x-cameras-stopped-working-tuesday





Microsoftコミュニティで、Roger Vilalta Garciaというユーザーが、Surface Pro Xのカメラが動作しなくなり、「Error code 0xA00F4271 (0x80004005).」というエラーメッセージが表示されることを報告しました。Garcia氏は、ヘルプアプリの指示通りに操作を行ったもののカメラが復活しなかったことから、助けを求めたものです。



同様の報告はソーシャル掲示板サイト・Redditでも複数みられ、Motor-Roll-1788氏は「Microsoftのトラブルシューティング担当者と電話したところ、現在対応中の既知の問題で、ただちに解決する方法は、全アプリとファイルを削除するフルリセットだと説明されました。ユーザーファイルを保持したままのリセットでは問題は解決しないそうです。担当者は、カメラがただちに必要な場合を除き、Microsoftが数日中に修正ファイルをリリースする予定なので待った方がいいとアドバイスしてくれました」と投稿しています。





ニュースサイト・The Vergeのトム・ウォレン氏は、実際にSurface Pro Xで、Garcia氏が遭遇したのと同じエラーが表示されることを確認しています。



Microsoft’s Surface Pro X cameras have stopped working for everyone - The Verge

https://www.theverge.com/2023/5/24/23735639/microsoft-surface-pro-x-camera-not-working-error-fix





この問題については、MicrosoftコミュニティでPCurrington氏が「実は5月22日、23日にも別のスレッドで報告されていましたが、Microsoftの解決策は役に立たなかったようです」と指摘。



RedditユーザーのWapitiii氏は、日付を手動で数日戻すと問題が発生しなくなったことから、「Windows Hello」の証明書が期限切れになったのではないかと推測しています。