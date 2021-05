2021年05月11日 21時00分 ソフトウェア

Windows 10がクラッシュする不具合、AMD SCSIAdapterが原因



Windows Updateを通じて配布された更新プログラム「AMD SCSIAdapter 9.3.0.221」により、Windows 10がクラッシュする不具合が発生していることが明らかになりました。



AMD SCSIAdapter 9.3.0.221 update is crashing Windows 10 PCs

https://www.windowslatest.com/2021/05/08/amd-scsiadapter-9-3-0-221-update-is-crashing-windows-10-pcs/



Microsoft yanks a dodgy AMD driver that is bricking some Windows 10 PCs | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/microsoft-yanks-a-dodgy-amd-driver-that-is-bricking-some-windows-10-pcs/



2021年5月7日に行われたWindows Update以降、何人かのユーザーから、Windows Updateを通じてインストールした「AMD SCSIAdapter 9.3.0.221」ドライバーによりブルースクリーンが発生し、エラーコード「INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE」が表示されてシステムがクラッシュする不具合が発生しているとの報告が挙げられていました。





また、「SSDが使用できなくなった」との報告も挙げられています。





日本のユーザーKnightcrossHayate氏も、「Windows Update後にM.2 SSDがディスクの管理の一覧で表示されない」という不具合を報告しています。





「AMD SCSIAdapter 9.3.0.221」の不具合は特にX570チップセットを搭載したGigabyteのマザーボードを使用しているユーザーに顕著だとのこと。この問題はWindowsの新機能のテストを行うプログラム「Windows Insider Program」に参加したユーザーによって、2021年4月29日に最初に報告されていましたが、修正されないまま正式版としてリリースされてしまったようです。



記事作成時点ではWindows Updateから問題のドライバーは削除されているとのこと。Microsoftの従業員であるRedditユーザー・Benjamin Niaulin氏も、Reddit上で「修正バージョンがリリースされるまで、問題のドライバーをWindows Updateから削除した」と報告しています。





海外メディアのPC Gamerは、AMD SCSIAdapterが不具合を起こしてしまった原因について、「一部の互換性のない環境下では、AMD SCSIAdapterが間違った場所にインストールされてしまうからではないか」と推察しています。



不具合が発生した場合、3回目の再起動後に自動的に実行されるWindows回復環境から「トラブルシューティング」を選び、「スタートアップ修復」を行うことで問題が解決したとの報告もRedditに寄せられています。スタートアップ修復はシステム修復ディスクを使うことなどでも実行できます。