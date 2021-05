パイナップルの甘みと酸味がしっとり食感クッキーに挟まれた「オールパイン」を食べてみた

・関連記事

宇治抹茶による大人の味としっとり食感が楽しめる「オールあずき・濃い抹茶仕立て」試食レビュー - GIGAZINE



レーズン・マンゴー・クランベリー・パイン入りの「オールレーズングラノーラ」を食べてみた - GIGAZINE



あまおう苺と瀬戸内レモンの「果実の酸っぱさ」とキャラメルコーンが一体化した「果実のキャラメルコーン」試食レビュー - GIGAZINE



熟成ハバネロ使用で柿の種をウマ辛く仕上げた「暴君ハバの種・3年熟成ハバネロかんずり」を食べてみた - GIGAZINE



2021年05月11日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.