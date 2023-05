HP製プリンターでファームウェアのアップデート後にブルースクリーンが表示され「文鎮化」してしまう不具合が発生

HP Races to Fix Faulty Firmware Update That Bricked Printers | PCMag https://www.pcmag.com/news/hp-races-to-fix-faulty-firmware-update-that-bricked-printers 2023年5月初めから配信されているHP製プリンターのファームウェアアップデートにより、一部のプリンターでブルースクリーンが表示されるエラーが発生しています。影響を受けたことがわかっているプリンターには、「HP OfficeJet Pro 9022e」「HP OfficeJet Pro 9025e」「HP OfficeJet Pro 9020eAll-in-One」「HP OfficeJet Pro 9025e All-in-One」など、「HP OfficeJet 902x」という名称のモデルが含まれているとのこと。 影響を受けたプリンターのユーザーからは、内蔵のタッチスクリーン上に「83C0000B」というエラーコードが表示され、文書のプリントを実行できなくなってしまうという報告が上がっています。

HP 製の一部のプリンターで、ファームウェアアップデートが行われた後にブルースクリーンが表示され、プリンターとして動作しない「 文鎮化 」が起きていることが報告されています。テクノロジー系メディアのBleepingComputerによると、HPは世界中で起きたプリンターの文鎮化現象に対処するために取り組んでいるとのことです。 HP rushes to fix bricked printers after faulty firmware update https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/hp-rushes-to-fix-bricked-printers-after-faulty-firmware-update/

2023年05月22日 10時40分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1h_ik

