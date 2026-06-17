2026年6月17日のヘッドラインニュース
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』の放送10周年を記念した特別映像「PLUS ULTRA MOVIE “君はヒーローになれる”」が、2026年6月16日(火)の“ヒーローデー”に公開されました。主人公・緑谷出久“デク”が、幼い頃に憧れたオールマイトから「君はヒーローになれる」と告げられ、最高のヒーローを目指して歩んできた軌跡が描かれています。
『僕のヒーローアカデミア』ヒロアカ アニメ10周年 PLUS ULTRA MOVIE "君はヒーローになれる"／My Hero Academia 10th anniversary - YouTube
映像にはアニメ本編の名シーンに加え、この企画のために制作された新作カットも収録。シリーズを代表する劇伴「You Say Run」に乗せ、デクの成長や仲間たちとの絆、数々の激闘を振り返る、アニメ10周年にふさわしいメモリアル映像となっています。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
昨日は「寝姿の撮影NG」だったので、今日は起きている姿を！…と思ったら、やっぱりお母さんに怒られちゃいました😂#コスモピクシス2026 #ルヴァンスレーヴ産駒 #男の子 #サラブレッド #5月26日生まれ #東北牧場 #青森県 #東北町 #甘えん坊 pic.twitter.com/Cvd7A1eA8I— 東北牧場 (@Tohoku_bokujo) 2026年6月16日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
超小型衛星「VERTECS」の軌道投入・運用地上局との通信に成功 | 国立大学法人九州工業大学のプレスリリース
ダイヤモンド光デバイスの共鳴波長制御に成功 ―ME... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】ホルムズ海峡、60日間は無料開放と米高官|47NEWS（よんななニュース）
広島県が砂防ダム整備を計画する中で、工事予定地近くの寺院にある仏像を移転する可能性が生じた。県は、移転時の破損などに備えるとして仏像の3Dデータを取り、模型2体を約500万円で製作したという。… pic.twitter.com/WqUzTdB7dn— Ayako Kimishima (@kimi_aya_) 2026年6月16日
＜独自＞引率教員と船長、生徒の安否確認せず 防犯カメラ映像入手 辺野古転覆3カ月 - 産経ニュース
【独自】辺野古沖転覆の死亡船長が過去に性暴力 被害女性が証言 「運動離れて」求めに応じず 沖縄
日本の二大通信社のひとつが、ネットの集合知に敗れた、記念碑的な瞬間ですよ、コレ。— 喜多野土竜 ⋈ (@mogura2001) 2026年6月16日
自分たちは取材や報道のプロだとイキっていたら、動画の矛盾を市井の人間たちに丁寧に検証され、証拠を集めて突きつけられ、ぐうの音も出なくなって、一部修正と矮小化して訂正。… https://t.co/sEkgtFI18o
高市首相「中傷動画」全ての疑問に答える《Zoom会議の音声を声紋鑑定すると…》 | 週刊文春
読む政治：右からも左からも「不要」 首相こだわり国旗損壊罪に付く疑問符 | 毎日新聞
食料品消費税減税 とりまとめの方向性案示す 来年4月から2年間1％に引き下げ 1％相当分の所得連動給付も | NHKニュース | 消費税、給付付き税額控除、物価高騰
「内密出産」“医療機関への支援策検討を”自民PT論点整理案 | NHKニュース | 国会、家庭・子育て、医療・健康
【速報】防衛省「看過できるものではない」 “名大祭”の自衛隊出展の前日中止に見解 | TBS NEWS DIG
【速報】学園祭出展中止、極めて遺憾と防衛省|47NEWS（よんななニュース）
プーチン氏風刺のロシア人アーティスト、ポーランドで射殺される 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
プーチン氏批判の風刺画で知られるロシア人アーティスト、亡命先のポーランドで射殺される - CNN.co.jp
重厚長大の三菱重工、急ぐドローン開発 ウクライナが変えた防衛装備 - 日本経済新聞
くい打ち不正でマンション建て替え 業者に14億円の賠償命令 | 毎日新聞
紀伊国屋など書店15社、物流合理化へ声明 業界1万店割れに危機感 - 日本経済新聞
家賃上げや放火…東京23区で地上げトラブル 地価上昇背景に退去迫る - 日本経済新聞
地下銀行運営で詐欺の被害金を資金洗浄か 2人逮捕 警視庁 | NHKニュース | 事件・事故、中国、東京都
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【全線復旧に向けて】— 大井川鐵道株式会社【公式】| Oigawa Railway Co., Ltd (@daitetsuSL) 2026年6月16日
大井川鐵道では、5月11日より川根本町内において災害復旧工事に着手しております。本日は、下泉駅付近の復旧現場について、報道関係者向けの公開を実施いたしました。… pic.twitter.com/YSWw1WeScO
10年くらい前の話。— 野遊びちゃらんぽらん/仕事&育児のため低浮上 (@yamaF222) 2026年6月16日
メジロ飼ってるお宅が庭先に落とし籠を設置したので通報したけど、警察も自治体もめんどくさがり「壊れてるから大丈夫」という言葉でお咎め無し。
許可証見ると30年近く生きてる事になってて、これはおかしいと伝えたけどスルー。
足輪も付け替えてるのでしょう。… https://t.co/GZ5F6SvU2B
井川線の件に関する中部運輸局の見解— 券詰まり (@ME4_tokushu_ku) 2026年6月16日
Q1. 運賃の実質的値上げでは？
A1. 旅行商品化であり値上げではない。アプト式などの付加価値があると聞いている。
Q2. 単なる乗車でも募集型企画旅行になるのか。
A2. 旅行商品としての発売なので該当する。旅行業法は管轄外で問題の有無は判断できない。
昨日は岩見沢市北村にある庭園鉄道「空知鉄道」の延伸開業記念式典でした。ご来賓や全国各地からの鉄道関係者、地元の方々が集い盛大に開催されました。— 炭鉱の記憶＆炭鉄港-北の近代三都物語（NPO炭鉱の記憶推進事業団） (@soratan3city) 2026年6月16日
縮小の一途を辿る鉄道界において、この延伸は「令和の奇跡（吉岡前理事長談）」です。… pic.twitter.com/FlBhaNChDT
荒れに荒れて癇癪で教科書さえ破っていた息子を思い切って支援級に転籍させたらメンタルが安定してテストで満点！これまでずっと我慢させてしまっていた... - Togetter
「私は絶対にしませんが... 絶対にしませんが...」在宅勤務時にベッドやソファーで横になり、職務専念義務違反になった県職員のニュースに思わず本音が出る大学教授 - Togetter
「接客やめたい、土日祝休み、デスクワーク希望」という条件で事務系の職業訓練を考えたが、30代未経験だと事務系の訓練を受けても正社員はほぼ無理とハロワから言われた - Togetter
日本人へ アイスランドの伝統的な食文化「ハウカットル（発酵したサメの切り身）」を見てください！→食い意地民族ですら食べるかどうか迷いが生まれる - Togetter
「登場人物全員怖い」静かな住宅街にあるオートロックのマンションなので普段は玄関の鍵を開けっ放しにしていたら、最近になって誰かが外からドアを開けるようになった話 - Togetter
店員に「ショッパーは必要ですか？」と聞かれ「大丈夫です」と答えた。品を入れる袋が無かったので「あ、袋ください」と言ったら店員は「ショッパー代5円いただきます」と答えた - Togetter
子供の「無駄なものはなにもいらない、好きじゃないものが混ざってるのは嫌」という理由で選んだ誕生日ケーキが漢らしすぎる、美味しいけどこれでいいのか…？ - Togetter
台湾の夜市で初めて射的をやり、無言で10発撃って終わったら妻に『1発ごとに喜んだりハズレだーとかリアクションしてコミュニケーション取るものだよ』と教えられた - Togetter
東大卒の上司が点検でマンホールから出てきた時に通りがかりの親子連れから「ちゃんと勉強しないとあんな仕事しか...」と言われたらしく「オレ結構勉強したんだけどな」と笑ってた - Togetter
とある女性がDV気質な夫と離婚するという話を聞いて「婚姻届不受理申出もした方がいいかもね」と言ったら忘れた頃に「その節は助言ありがとう」と知人経由でお礼が来て役立ったことに恐怖した - Togetter
夜中、急に旦那が「最近息子をあまり可愛いと思えなくなってしまった」と吐露…旦那は全く育児をやっていないわけではないのだが、「ママがいい」という息子にどうすれば？ - Togetter
リースから返却された重機の「ドア」が無くなっていてビックリ→お客さんに聞いたら「閉まらんくなったから外して捨てた」まさかの言い分に驚く声 - Togetter
カフェでケープを使って授乳してたら「たくさんの人がいますので…」と注意されてしまって反省… お店とか公共の施設で授乳させてもらうときは可能かどうか確認すべき？ - Togetter
歌舞伎町でいきなりネズミに噛まれたポスト主…大丈夫な感じ？地味に痛い→「歌舞伎町のネズミは攻撃性がある」「ハンタウイルスが怖い」との声…その後、病院へ行くことに - Togetter
療育施設で息子がつま先の部分をしっかりつまんで引っ張っても靴下が脱げなかったので、母親が足を曲げて踵に親指を引っかけて脱ぐ方法を教えたら、母親が先生に叱られた - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
高木浩光＠自宅の日記 - 架空参考人質疑 “個人情報保護法改正案「統計作成等特例」をめぐって”
アマゾンで偽造品「相乗り出品」巡る訴訟 医療機器販売会社などが最高裁に上告 - 産経ニュース
我が家の家電が直撃案件。エアコンに給湯器に、全部該当。しかも、Wi-fi、補助金のためにわざと付けたのに。三菱家電のWi-Fiに固定SSIDとパスワードのハードコード。エアコン・冷蔵庫・炊飯器まで広範囲。電波圏内から不正接続が成立する。hardcoded…— connect24h (@connect24h) 2026年6月16日
システムエラーを理由にしてきたぞw https://t.co/H49q6jcoQv pic.twitter.com/PUuak0OWd0— ゆき。 (@yukipg1008) 2026年6月16日
「昔のサラ金みたいな手がまだ使えるとは...」とある炎上した動画投稿者の住所が特定されたが、その手口を聞いて戦慄した→古典的だが立派なソーシャルエンジニアリング - Togetter
Webクローラーが付加するWeb-Bot-Authの署名を検証してみる - ASnoKaze blog
査読は「ほぼ破綻」している――生成AI時代の研究成果公開を、もう一度設計し直す：JSAI2026 企画セッション「生成AI・プレプリント時代における研究成果公開の再設計」開催報告｜一般社団法人 情報科学技術協会（INFOSTA）
ノリタケ、水だけで研磨の半導体向けパッド レアアース9割使用削減 - 日本経済新聞
かつてインターネットが起こし、今度はAIが起こす「破壊的イノベーション」を乗り越える～IIJ 「自由」と「デジタル主権」をめぐる未来への課題 - INTERNET Watch
【最大50％オフ】早川書房の夏のKindleセールが来たのでSF・コミック・ノンフィクションのおすすめを紹介する - 基本読書
“AI・データセンターにNO” アメリカで広がる反発 | NHKニュース | 解説委員室、みみより！解説、飯田香織
「さすがDAZNとは格が違う」GMOの決済サービスで、月額0円の配送オプションがなぜか毎月11,000円引かれていた…ダークパターンどころか、その後の対応を含めて不信感が募る - Togetter
スマホで動く1.5Mパラメータの形態素解析エンジンを作った。これも一応ローカルAI、だよね？ - ケータイ Watch
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣◥— アニメ「魔法科高校の劣等生」シリーズ (@mahouka_anime) 2026年6月16日
#劇場版魔法科 四葉継承編
来場者特典7週目解禁
◣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢
☑A6原画風カード&B6ミニクリアファイル
（3種ランダム）
📅配布｜6/20㊏～6/26㊎
▼詳細https://t.co/s8zPMhPLUV#mahouka pic.twitter.com/gQd0Uo4NgS
◤#MAPPA15th Info 📢◢— MAPPA (@MAPPA_Info) 2026年6月16日
／
「MAPPA15周年キービジュアル」第1弾解禁！！🎉
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劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の
描き下ろしビジュアル公開！！
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イラスト：庄一 / Illustration：Shoichi
彩色：中野実咲 / Digital Paint：Misaki Nakano
背景：内間太一 /… pic.twitter.com/tumKtTawN3
『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プライムビデオ版予告編｜プライムビデオ - YouTube
これの明るい部分がネズミになってるの今の所誰にも気づいてもらえてない気がする https://t.co/JCTLLz4JX8— ホネほね (@Hone_honeHONE) 2026年6月16日
必需品 pic.twitter.com/wDk11KXkAX— ヲブチ (@wobuwobuwobutu) 2026年6月16日
#関西コミティア76 見本誌読書会にきませんか？— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年6月16日
とき：2026年6月20日（土）11:00 ～ 17:00
ところ：大阪府マイドームおおさか 第３・第4会議室
参加費：500円
今回から見本誌リストは紙（希望制）とweb版の2種類から選べます
ゆっくり新刊を読んでたくさんの感想で応援してくださいね pic.twitter.com/TjaJYjterJ
2026年8月23日（日）開催「#COMITIA157」のサークル申込〆切間近です！— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年6月16日
＜サークル参加申込案内＞https://t.co/SOUTHsD5EE
●オンライン〆切：2026年6月19日（金）18時まで
●郵送〆切：2026年6月19日（金）必着
【場所】東京ビッグサイト西1・2・3・4ホール
【募集】4000サークル
(A) pic.twitter.com/cBT0vpIE95
雑記です🔵— 絹漉とうふ (@MKG_Kabuto) 2026年6月16日
そんなキャラクターいたっけな…？ pic.twitter.com/u1MEZ5uGXF
#ポンポさん5周年 設定資料お蔵出し。今回はナタリーとジーン君の出会いにおける影中実線色トレスの演出指示です！— CLAP_ANIMATION_STUDIO (@CLAP52659123) 2026年6月2日
キャラの輪郭線が少し緑っぽく光っているのがお分かりでしょうか。これが影中実線色トレスです。… pic.twitter.com/bJekxMzlVI
2026年6月17日
「時に娘たちは辛辣な言葉で父を傷つけたのでした。パパ、ごめんなさい」『釣りキチ三平』矢口高雄先生の娘さんが参加した「マンガ家二世女子会」のメンツとエピソードがすごい - Togetter
TVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』メインPV｜2026年7月6日（月）放送開始！ - YouTube
TVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』PV第1弾 | 2026年10月放送 - YouTube
【ティザーPV】『Metafear』｜ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」 - YouTube
【ティザーPV】『長谷雄双六』｜ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」 - YouTube
Chaos Cubed (カオス・キューブド) の開発秘話｜マインクラフト ライブ - 2026年5月 - YouTube
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』キャラクター紹介 | エナ - YouTube
ドラえもんの「ぼくの生まれた日」はもともと親のパターナリズムへの強烈な皮肉として読める？道徳の教科書に登場するエピソードの解釈が議論に - Togetter
【全社員の4分の1近くがいなくなり…】「ウルトラマン」シリーズの円谷プロで退職者が続出していた | 文春オンライン
映画『火垂るの墓』公開当初の“幻”となっていたフィルム発見 | NHKニュース | 映画、アニメ、文化・芸術・エンタメ
2026年6月16日
#Arkhights #明日方舟ㅤ #specter pic.twitter.com/QJg9TVPYSi— Y言酱Y-Yanz (@Yanyanzi233) 2026年6月16日
水宮枢さん誕生日記念グッズ2026のイラストを担当させていただきました！お誕生日おめでとうございます㊗👏#水宮枢生誕祭2026 pic.twitter.com/Wo4TiOQufq— ぶくろて｜初個展6/25~7/6 (@niiiitoooon) 2026年6月16日
いつかのお茶会 pic.twitter.com/ikcToqwxLV— まぐねっと (@magnet_8_8) 2026年6月16日
最近的四张插图，这样放在一起看确实能感觉到进步，，， pic.twitter.com/FDXf2OEB3e— KILO (@Kp3963) 2026年6月16日
個人的に気に入ってるバニーガール4選🐰 pic.twitter.com/FsIo040CnU— きょむ殿下🐰C108(日曜)西 め05ab (@kyomkyom118) 2026年6月16日
#prsk_FA— 随。 (@0911_Sui) 2026年6月16日
再揭 pic.twitter.com/253hJZjC4u
柑橘黑巧🍊#GenshinImpact #Sandrone pic.twitter.com/qI4iBCLWla— 微糖去冰 (@issign) 2026年6月16日
2026年6月15日
紅魔郷リメイクありがとう… pic.twitter.com/sMT4eFMasZ— 久賀フーナ KugaHuna/Coloso (@hu_na_) 2026年6月16日
Beyond fear pic.twitter.com/us2VtOSGbG— 寻然 (@chuxun127) 2026年6月15日
2026年6月15日
身長差好き pic.twitter.com/xDCMUSKaAG— はーもん (@harmon_luv) 2026年6月15日
2026年6月15日
ぐるぐる pic.twitter.com/HlJdCsWYvq— 🌌 (@0222aa6) 2026年6月16日
2026年6月15日
2026年6月16日
教室の隅っこに居そうな女の子 pic.twitter.com/1mJjvRaiD8— てるる (@Teruru_painting) 2026年6月16日
いっしょに食べると おいしいね pic.twitter.com/wGSLm1zcPP— 凪飼い🌺日曜東3ユ18b (@Nagi_Daitosho) 2026年6月15日
…⁉⁉⁉⁉⁉ pic.twitter.com/yCilv2ObaF— 合鴨ミケランジェロ@単行本「ふたりのけもの２」🐺🦌 (@riseidokokana) 2026年6月16日
モラン#NIKKE pic.twitter.com/qYspdnDC4l— LDS (@dstwins97) 2026年6月16日
프로미아 pic.twitter.com/ZTR2fTwHqs— Lillly / RAUM (@lillly____) 2026年6月16日
score pic.twitter.com/L5vj2S1CvP— rinri ✉ (@rinrihime) 2026年6月16日
2026年6月16日
すうちゃん！！お誕生日おめでとう〜！！🥰🎉#水宮枢生誕祭2026 #すくすく枢 pic.twitter.com/V0UCtVdYyU— なないのり@お仕事募集中 (@nanainori15) 2026年6月16日
FOX Spin!🦊 pic.twitter.com/Gp3fNVlkk1— birdman🦊 (@birdman46049238) 2026年6月14日
2026年6月15日
2026年6月16日
可愛いすぎる目の描き方🌷 pic.twitter.com/74jkxasstK— いんちょー🌱6/17~19クリエポ【Q-30】 (@Inchoo22) 2026年6月16日
2026年6月15日
jangan kasar2 bro pic.twitter.com/k3ZsqOgnfV— eds! (@redsanims) 2026年6月16日
天使たちの黙示録— ボルボックス (@microbe_volvox) 2026年6月15日
HO1 - 冠を乗せて pic.twitter.com/cGBOVvTyMA
イチカのスカート丈は推定股下1cm— えすけーぷ (@striker_gekyo) 2026年6月15日
#ブルアカ pic.twitter.com/7ia7rAv2Tq
数ヶ月前のリンちゃん落書き✍ pic.twitter.com/gZZeyK7s7O— さざなみ (@saza_073) 2026年6月15日
髪の毛に思いを馳せた pic.twitter.com/DLixPAK7ql— かしまき (@ka4maki) 2026年6月15日
2026年6月16日
パイナップルピザを食べさせるシチュは規制対象か否か pic.twitter.com/PmnDqs7rBo— 茶々京色 (@5cha_cha5) 2026年6月17日
「温水君は私のなんですけどっ？！」#マケイン pic.twitter.com/3SKS8W3LOo— 『負けヒロインが多すぎる！（マケイン）』原作1〜8.5巻＆コミックス1〜5巻好評発売中！ (@makeine0718) 2026年6月16日
Lucilla💄💄#WutheringWaves #Lucilla pic.twitter.com/zn8xzvLzDm— GGOc/ODIA (@GGOc_ill) 2026年6月16日
烏天狗 pic.twitter.com/s1cGCOyOPb— 雲丹園 (@uninosono) 2026年6月16日
Priestess pic.twitter.com/t6SCxF9FPm— 絶品 (@310lxlx) 2026年6月16日
きなり~ 🤖 pic.twitter.com/7A4wxqrhoI— さちお (@st_18tr) 2026年6月16日
誤解を生みそうなセリフ pic.twitter.com/qhW7KfT3kn— あさひ (@ihasa39) 2026年6月16日
Materials 😛— Pepe 🇻🇵 (@pepedraws) 2026年6月16日
Been thinking on how leather, latex and spandex are sometimes confused and got inspired to do this (at least this is the way I like to paint each of them) pic.twitter.com/PN4DFQ1ouM
Laevatain pic.twitter.com/wOCDFyE64G— Domi (@hongsung0819) 2026年6月17日
『The Villainess’s Mandate』の表紙イラストを担当させていただきました。— FERN / Neo (@FERN_rainforest) 2026年6月16日
こちらからご覧いただけます。https://t.co/4BGogLNZty@tapas_app pic.twitter.com/1AsAhmHjY1
サマーマ！ #学マスFA pic.twitter.com/aKxwSqW73D— みかみマイケル/通販ある!! (@mikamimichael) 2026年6月16日
uma pic.twitter.com/tcEE3iUBrC— ippers @AX K22 (@t_ippers) 2026年6月17日
ローリンガール、ツインテール pic.twitter.com/H2Xg4xvBmI— まむぅ (@WAWO21MuTNjngp) 2026年6月16日
oc 途中 pic.twitter.com/X7NMDVDsiV— カワグチ/Kawaguchi (@kwgc_c) 2026年6月15日
🟥リコリコタイツ部⤴ pic.twitter.com/cWEubE9Cax— 仁井学🍑C108(土)【南2-a28b】 (@aleos696) 2026年6月15日
本人は無害だけど人間の方が耐えられないキャラが好きで pic.twitter.com/mOxYmBkHo6— 4810 (@sphin10_48x) 2026年6月16日
超時短テクを駆使して40分でサムネを描こう pic.twitter.com/t7vzVrGEow— 梔子 りな🕊✨ (@kuchinashi_rina) 2026年6月16日
さんぼー pic.twitter.com/7KrBGmGJMy— csham🍖COMMISSIONS OPEN (@jajajasmog) 2026年6月15日
この並びが描きたかった！ pic.twitter.com/y4qKmRplWc— 綾野 優@GSF5組03&04 (@U_KAyano) 2026年6月16日
2026年6月15日
これ、本気のやつだから！💝💕 pic.twitter.com/95elyjUtMM— 黒兎ゆう@GSF03 【5組47】 (@kurotoyu816) 2026年6月16日
Rosalyne pic.twitter.com/Yj1C6WlnIs— Nvl (@Nvl__11) 2026年6月15日
🌀#重音テト pic.twitter.com/TiKxK50ZhF— owlin (@OuRNn) 2026年6月16日
『お姫様って自分で決めたの』 pic.twitter.com/0nDwlPMI2g— 豆草四郎 (@TFY_1028) 2026年6月16日
ロリータファッションゆめぱしー🤍᧔o᧓ 🖤 pic.twitter.com/rVthhldALq— 日里@GSF03 【11組41番】 (@hisato_00) 2026年6月16日
2026年6月16日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』興行収入25億円を突破！まだまだ止まらない“グローグー現象”！グローグーにハマるSW新規ファンが続出！｜映画｜スター・ウォーズ公式
イマキュレートイニングとかいう直観的でない単語を使わなくても、日本語には三者連続三球三振というクソかっこいい言葉があるのにと思ってしまう老害— こひP (@kohi_k2) 2026年6月16日
なぜ日本企業ゼロ？W杯スポンサー かつての常連が降りた4つの理由 [サッカーワールドカップ（W杯）]：朝日新聞
◆新商品（衣・食・住）
『カルピスウォータークールピーチ』6月30日期間限定発売 冷涼感のある爽やかで甘ずっぱいピーチの味わい
桃づくしの夏がスタート！とろけるご褒美、シュワッと爽快、ごろっと満足、3種のビバレッジが2026年6月24日(水)より登場 - スターバックス ストーリーズ
(PDFファイル)冷涼刺激でスカッと爽快！ シトラス風味の瞬間刺激が特徴の“瞬間スッキリ飲料”「イラリセット」 2026年6月22日（月）より新発売
(PDFファイル)なか卯が「かつお節オクラまぐろたたき丼」を新発売
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