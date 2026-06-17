2026年06月17日 18時43分 ヘッドライン

2026年6月17日のヘッドラインニュース

（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会



TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』の放送10周年を記念した特別映像「PLUS ULTRA MOVIE “君はヒーローになれる”」が、2026年6月16日(火)の“ヒーローデー”に公開されました。主人公・緑谷出久“デク”が、幼い頃に憧れたオールマイトから「君はヒーローになれる」と告げられ、最高のヒーローを目指して歩んできた軌跡が描かれています。



『僕のヒーローアカデミア』ヒロアカ アニメ10周年 PLUS ULTRA MOVIE "君はヒーローになれる"／My Hero Academia 10th anniversary - YouTube





映像にはアニメ本編の名シーンに加え、この企画のために制作された新作カットも収録。シリーズを代表する劇伴「You Say Run」に乗せ、デクの成長や仲間たちとの絆、数々の激闘を振り返る、アニメ10周年にふさわしいメモリアル映像となっています。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



牧師や司祭など約30人の聖職者が研究室で高用量のマジックマッシュルームを摂取した結果「人生が変わる経験」をして本当に人生が変わってしまった実例 - GIGAZINE



服役中で刑務所にいながらにしてソフトウェアエンジニアとして入社した人が自身の経験を語る - GIGAZINE



陰謀論者は自分の認知能力を過信しており他人も自分と同意見だと信じているという研究結果 - GIGAZINE



「自分が設計したマンハッタンの超高層ビルが今年中にも嵐で倒壊するかもしれない」と気付いたエンジニアはどうしたのか？ - GIGAZINE



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3Dパイプや迷路のスクリーンセーバーはどういった理由で採用されたのか？ - GIGAZINE



下着にNintendo Switchのソフトを350枚隠して密輸を試みた女性が逮捕される - GIGAZINE



リモートワーク時にキーボードやマウスの動きを偽装するソフトを使った従業員12人以上を銀行が解雇 - GIGAZINE



16個の原子から作られた世界最小モーターが開発される、量子物理学の謎をとく手がかりに - GIGAZINE



自分へのご褒美として「不健康な食事」を取ると脳の認知機能に影響が出るとの研究結果 - GIGAZINE



他人の「うんち」を移植された患者が死亡する事例が発生 - GIGAZINE



体や髪を洗いすぎると良くないというのは本当なのか？ - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）





◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

超小型衛星「VERTECS」の軌道投入・運用地上局との通信に成功 | 国立大学法人九州工業大学のプレスリリース



ダイヤモンド光デバイスの共鳴波長制御に成功 ―ME... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

【速報】ホルムズ海峡、60日間は無料開放と米高官|47NEWS（よんななニュース）





広島県が砂防ダム整備を計画する中で、工事予定地近くの寺院にある仏像を移転する可能性が生じた。県は、移転時の破損などに備えるとして仏像の3Dデータを取り、模型2体を約500万円で製作したという。… pic.twitter.com/WqUzTdB7dn — Ayako Kimishima (@kimi_aya_) 2026年6月16日



＜独自＞引率教員と船長、生徒の安否確認せず 防犯カメラ映像入手 辺野古転覆3カ月 - 産経ニュース



【独自】辺野古沖転覆の死亡船長が過去に性暴力 被害女性が証言 「運動離れて」求めに応じず 沖縄







高市首相「中傷動画」全ての疑問に答える《Zoom会議の音声を声紋鑑定すると…》 | 週刊文春



読む政治：右からも左からも「不要」 首相こだわり国旗損壊罪に付く疑問符 | 毎日新聞



食料品消費税減税 とりまとめの方向性案示す 来年4月から2年間1％に引き下げ 1％相当分の所得連動給付も | NHKニュース | 消費税、給付付き税額控除、物価高騰



「内密出産」“医療機関への支援策検討を”自民PT論点整理案 | NHKニュース | 国会、家庭・子育て、医療・健康



【速報】防衛省「看過できるものではない」 “名大祭”の自衛隊出展の前日中止に見解 | TBS NEWS DIG



【速報】学園祭出展中止、極めて遺憾と防衛省|47NEWS（よんななニュース）



プーチン氏風刺のロシア人アーティスト、ポーランドで射殺される 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



プーチン氏批判の風刺画で知られるロシア人アーティスト、亡命先のポーランドで射殺される - CNN.co.jp



重厚長大の三菱重工、急ぐドローン開発 ウクライナが変えた防衛装備 - 日本経済新聞



くい打ち不正でマンション建て替え 業者に14億円の賠償命令 | 毎日新聞



紀伊国屋など書店15社、物流合理化へ声明 業界1万店割れに危機感 - 日本経済新聞



家賃上げや放火…東京23区で地上げトラブル 地価上昇背景に退去迫る - 日本経済新聞



地下銀行運営で詐欺の被害金を資金洗浄か 2人逮捕 警視庁 | NHKニュース | 事件・事故、中国、東京都



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）



【全線復旧に向けて】

大井川鐵道では、5月11日より川根本町内において災害復旧工事に着手しております。本日は、下泉駅付近の復旧現場について、報道関係者向けの公開を実施いたしました。… pic.twitter.com/YSWw1WeScO — 大井川鐵道株式会社【公式】| Oigawa Railway Co., Ltd (@daitetsuSL) 2026年6月16日









井川線の件に関する中部運輸局の見解



Q1. 運賃の実質的値上げでは？

A1. 旅行商品化であり値上げではない。アプト式などの付加価値があると聞いている。

Q2. 単なる乗車でも募集型企画旅行になるのか。

A2. 旅行商品としての発売なので該当する。旅行業法は管轄外で問題の有無は判断できない。 — 券詰まり (@ME4_tokushu_ku) 2026年6月16日







荒れに荒れて癇癪で教科書さえ破っていた息子を思い切って支援級に転籍させたらメンタルが安定してテストで満点！これまでずっと我慢させてしまっていた... - Togetter



「私は絶対にしませんが... 絶対にしませんが...」在宅勤務時にベッドやソファーで横になり、職務専念義務違反になった県職員のニュースに思わず本音が出る大学教授 - Togetter



「接客やめたい、土日祝休み、デスクワーク希望」という条件で事務系の職業訓練を考えたが、30代未経験だと事務系の訓練を受けても正社員はほぼ無理とハロワから言われた - Togetter



日本人へ アイスランドの伝統的な食文化「ハウカットル（発酵したサメの切り身）」を見てください！→食い意地民族ですら食べるかどうか迷いが生まれる - Togetter



「登場人物全員怖い」静かな住宅街にあるオートロックのマンションなので普段は玄関の鍵を開けっ放しにしていたら、最近になって誰かが外からドアを開けるようになった話 - Togetter



店員に「ショッパーは必要ですか？」と聞かれ「大丈夫です」と答えた。品を入れる袋が無かったので「あ、袋ください」と言ったら店員は「ショッパー代5円いただきます」と答えた - Togetter



子供の「無駄なものはなにもいらない、好きじゃないものが混ざってるのは嫌」という理由で選んだ誕生日ケーキが漢らしすぎる、美味しいけどこれでいいのか…？ - Togetter



台湾の夜市で初めて射的をやり、無言で10発撃って終わったら妻に『1発ごとに喜んだりハズレだーとかリアクションしてコミュニケーション取るものだよ』と教えられた - Togetter



東大卒の上司が点検でマンホールから出てきた時に通りがかりの親子連れから「ちゃんと勉強しないとあんな仕事しか...」と言われたらしく「オレ結構勉強したんだけどな」と笑ってた - Togetter



とある女性がDV気質な夫と離婚するという話を聞いて「婚姻届不受理申出もした方がいいかもね」と言ったら忘れた頃に「その節は助言ありがとう」と知人経由でお礼が来て役立ったことに恐怖した - Togetter



夜中、急に旦那が「最近息子をあまり可愛いと思えなくなってしまった」と吐露…旦那は全く育児をやっていないわけではないのだが、「ママがいい」という息子にどうすれば？ - Togetter



リースから返却された重機の「ドア」が無くなっていてビックリ→お客さんに聞いたら「閉まらんくなったから外して捨てた」まさかの言い分に驚く声 - Togetter



カフェでケープを使って授乳してたら「たくさんの人がいますので…」と注意されてしまって反省… お店とか公共の施設で授乳させてもらうときは可能かどうか確認すべき？ - Togetter



歌舞伎町でいきなりネズミに噛まれたポスト主…大丈夫な感じ？地味に痛い→「歌舞伎町のネズミは攻撃性がある」「ハンタウイルスが怖い」との声…その後、病院へ行くことに - Togetter



療育施設で息子がつま先の部分をしっかりつまんで引っ張っても靴下が脱げなかったので、母親が足を曲げて踵に親指を引っかけて脱ぐ方法を教えたら、母親が先生に叱られた - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

高木浩光＠自宅の日記 - 架空参考人質疑 “個人情報保護法改正案「統計作成等特例」をめぐって”



アマゾンで偽造品「相乗り出品」巡る訴訟 医療機器販売会社などが最高裁に上告 - 産経ニュース





我が家の家電が直撃案件。エアコンに給湯器に、全部該当。しかも、Wi-fi、補助金のためにわざと付けたのに。三菱家電のWi-Fiに固定SSIDとパスワードのハードコード。エアコン・冷蔵庫・炊飯器まで広範囲。電波圏内から不正接続が成立する。hardcoded… — connect24h (@connect24h) 2026年6月16日







「昔のサラ金みたいな手がまだ使えるとは...」とある炎上した動画投稿者の住所が特定されたが、その手口を聞いて戦慄した→古典的だが立派なソーシャルエンジニアリング - Togetter



Webクローラーが付加するWeb-Bot-Authの署名を検証してみる - ASnoKaze blog



査読は「ほぼ破綻」している――生成AI時代の研究成果公開を、もう一度設計し直す：JSAI2026 企画セッション「生成AI・プレプリント時代における研究成果公開の再設計」開催報告｜一般社団法人 情報科学技術協会（INFOSTA）



ノリタケ、水だけで研磨の半導体向けパッド レアアース9割使用削減 - 日本経済新聞



かつてインターネットが起こし、今度はAIが起こす「破壊的イノベーション」を乗り越える～IIJ 「自由」と「デジタル主権」をめぐる未来への課題 - INTERNET Watch



【最大50％オフ】早川書房の夏のKindleセールが来たのでSF・コミック・ノンフィクションのおすすめを紹介する - 基本読書



“AI・データセンターにNO” アメリカで広がる反発 | NHKニュース | 解説委員室、みみより！解説、飯田香織



「さすがDAZNとは格が違う」GMOの決済サービスで、月額0円の配送オプションがなぜか毎月11,000円引かれていた…ダークパターンどころか、その後の対応を含めて不信感が募る - Togetter



スマホで動く1.5Mパラメータの形態素解析エンジンを作った。これも一応ローカルAI、だよね？ - ケータイ Watch



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）







◤#MAPPA15th Info 📢◢



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「MAPPA15周年キービジュアル」第1弾解禁！！🎉

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劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の

描き下ろしビジュアル公開！！



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イラスト：庄一 / Illustration：Shoichi

彩色：中野実咲 / Digital Paint：Misaki Nakano

背景：内間太一 /… pic.twitter.com/tumKtTawN3 — MAPPA (@MAPPA_Info) 2026年6月16日



『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プライムビデオ版予告編｜プライムビデオ - YouTube







これの明るい部分がネズミになってるの今の所誰にも気づいてもらえてない気がする https://t.co/JCTLLz4JX8 — ホネほね (@Hone_honeHONE) 2026年6月16日





必需品 pic.twitter.com/wDk11KXkAX — ヲブチ (@wobuwobuwobutu) 2026年6月16日























「時に娘たちは辛辣な言葉で父を傷つけたのでした。パパ、ごめんなさい」『釣りキチ三平』矢口高雄先生の娘さんが参加した「マンガ家二世女子会」のメンツとエピソードがすごい - Togetter



TVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』メインPV｜2026年7月6日（月）放送開始！ - YouTube





TVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』PV第1弾 | 2026年10月放送 - YouTube





【ティザーPV】『Metafear』｜ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」 - YouTube





【ティザーPV】『長谷雄双六』｜ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」 - YouTube





Chaos Cubed (カオス・キューブド) の開発秘話｜マインクラフト ライブ - 2026年5月 - YouTube





カオス・キューブド | 公式トレーラー - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』キャラクター紹介 | エナ - YouTube





ドラえもんの「ぼくの生まれた日」はもともと親のパターナリズムへの強烈な皮肉として読める？道徳の教科書に登場するエピソードの解釈が議論に - Togetter



【全社員の4分の1近くがいなくなり…】「ウルトラマン」シリーズの円谷プロで退職者が続出していた | 文春オンライン



映画『火垂るの墓』公開当初の“幻”となっていたフィルム発見 | NHKニュース | 映画、アニメ、文化・芸術・エンタメ

















いつかのお茶会 pic.twitter.com/ikcToqwxLV — まぐねっと (@magnet_8_8) 2026年6月16日





















福音 pic.twitter.com/DOJ0oO2dc4 — れおえん (@reoenl) 2026年6月15日









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いっしょに食べると おいしいね pic.twitter.com/wGSLm1zcPP — 凪飼い🌺日曜東3ユ18b (@Nagi_Daitosho) 2026年6月15日













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天使たちの黙示録

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パイナップルピザを食べさせるシチュは規制対象か否か pic.twitter.com/PmnDqs7rBo — 茶々京色 (@5cha_cha5) 2026年6月17日













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Materials 😛

Been thinking on how leather, latex and spandex are sometimes confused and got inspired to do this (at least this is the way I like to paint each of them) pic.twitter.com/PN4DFQ1ouM — Pepe 🇻🇵 (@pepedraws) 2026年6月16日





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oc 途中 pic.twitter.com/X7NMDVDsiV — カワグチ/Kawaguchi (@kwgc_c) 2026年6月15日









本人は無害だけど人間の方が耐えられないキャラが好きで pic.twitter.com/mOxYmBkHo6 — 4810 (@sphin10_48x) 2026年6月16日





超時短テクを駆使して40分でサムネを描こう pic.twitter.com/t7vzVrGEow — 梔子 りな🕊✨ (@kuchinashi_rina) 2026年6月16日





さんぼー pic.twitter.com/7KrBGmGJMy — csham🍖COMMISSIONS OPEN (@jajajasmog) 2026年6月15日

















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◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』興行収入25億円を突破！まだまだ止まらない“グローグー現象”！グローグーにハマるSW新規ファンが続出！｜映画｜スター・ウォーズ公式





イマキュレートイニングとかいう直観的でない単語を使わなくても、日本語には三者連続三球三振というクソかっこいい言葉があるのにと思ってしまう老害 — こひP (@kohi_k2) 2026年6月16日



なぜ日本企業ゼロ？W杯スポンサー かつての常連が降りた4つの理由 [サッカーワールドカップ（W杯）]：朝日新聞



◆新商品（衣・食・住）

『カルピスウォータークールピーチ』6月30日期間限定発売 冷涼感のある爽やかで甘ずっぱいピーチの味わい



桃づくしの夏がスタート！とろけるご褒美、シュワッと爽快、ごろっと満足、3種のビバレッジが2026年6月24日(水)より登場 - スターバックス ストーリーズ



(PDFファイル)冷涼刺激でスカッと爽快！ シトラス風味の瞬間刺激が特徴の“瞬間スッキリ飲料”「イラリセット」 2026年6月22日（月）より新発売



(PDFファイル)なか卯が「かつお節オクラまぐろたたき丼」を新発売

