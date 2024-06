Metaはどのようにして大規模なAIを稼働させるインフラをメンテナンスしているのか？

Metaはオープンソースの大規模言語モデルである Llama 3をリリース したり、 広告用の画像やテキストを生成するAIツール を導入したりするなどAIの開発・活用を積極的に進めています。そんなMetaがAIをトレーニングしたり運用したりする際のハードウェアをどのようにメンテナンスしているのかを解説しました。 Maintaining large-scale AI capacity at Meta - Engineering at Meta https://engineering.fb.com/2024/06/12/production-engineering/maintaining-large-scale-ai-capacity-meta/

・関連記事

AIの需要増加によりデータセンターの消費電力が爆増してAI開発のボトルネックになっている - GIGAZINE



AppleがAIデータセンター向けの新しい専用チップを開発中との報道 - GIGAZINE



MicrosoftとOpenAIがAIスパコン「Stargate」を含む15兆円超のデータセンタープロジェクトを計画中との報道 - GIGAZINE



世界のデータセンターが消費する電力は2026年までに日本の消費電力に匹敵するとの予測、AIや仮想通貨で倍増するエネルギー需要は原子力などの「クリーン」な電力がカバーすると国際エネルギー機関 - GIGAZINE



NVIDIAがデータセンター向けGPU市場で98%のシェアを独占していることが判明、AI性能が明暗を分ける結果に - GIGAZINE

2024年06月17日 23時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.