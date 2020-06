16個の原子から作られた世界最小モーターが開発される、量子物理学の謎をとく手がかりに

人間の髪の毛の直径の約10万分の1という極小サイズの「分子モーター」が、わずか16個の原子から作り出されました。 Molecular motor crossing the frontier of classical to quantum tunneling motion | PNAS https://www.pnas.org/content/early/2020/06/12/1918654117 Empa - Communication - Molecular Motor https://www.empa.ch/web/s604/molecular-motor スイス連邦材料試験研究所(Empa)とスイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の研究チームが開発した世界最小のモーターは、マクロの世界と同様に「エネルギーを運動に変換する」という方法で稼働します。このようなモーターは自然界にも存在し、例えば筋肉を収縮させるモータータンパク質の ミオシン がその1つです。 いわゆる日常で使われるモーターと同様に、16個の原子から構成されるモーターにも 固定子 と 回転子 が存在します。

・関連記事

既存モーターと同サイズでトルク密度2倍・出力密度3倍のLinear Labs製モーター - GIGAZINE



「プリント基板に印刷した超薄型モーター」はどのようにして作られたのか? - GIGAZINE



世界最小、注射針に収まるほど超極小のマイクロレンズが3Dプリンターで出力可能に - GIGAZINE



「世界最小の家」が光ファイバー断面上に構築される - GIGAZINE



一辺0.575mmと砂粒ほどのイメージセンサー「OV6948」が世界最小の商用イメージセンサーとしてギネス世界記録認定 - GIGAZINE



世界最小のV12気筒エンジンを作った男性が語るエンジニアリングへの情熱 - GIGAZINE

2020年06月17日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.