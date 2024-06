下着にNintendo Switchのソフトを350枚隠して密輸を試みた女性が逮捕される

【41J肉聲】妹子胸部脹得不單純 海關老司機鷹眼攔下!胸罩內塞350張遊戲卡 https://tw.news.yahoo.com/41j%E8%82%89%E8%81%B2-%E5%A6%B9%E5%AD%90%E8%83%B8%E9%83%A8%E8%84%B9%E5%BE%97%E4%B8%8D%E5%96%AE%E7%B4%94-%E6%B5%B7%E9%97%9C%E8%80%81%E5%8F%B8%E6%A9%9F%E9%B7%B9%E7%9C%BC%E6%94%94%E4%B8%8B-%E8%83%B8%E7%BD%A9%E5%85%A7%E5%A1%9E350%E5%BC%B5%E9%81%8A%E6%88%B2%E5%8D%A1-081000681.html Woman busted smuggling 350 Nintendo Switch game cards in her bra — Chinese customs officials intercept smuggler at checkpoint | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/video-games/handheld-gaming/woman-busted-smuggling-350-nintendo-switch-game-cards-in-her-brassiere-chinese-customs-officials-intercept-smuggler-at-checkpoint 現地メディアの香港01によると、遼東税関の職員が旅行者を審査していた際、緊張した面持ちで不審な挙動をしていた旅行者が発見されたため、職員は直ちに取り押さえて検査したとのこと。ある職員は「胸が異様である」と指摘したそうです。 検査の結果、着衣中のブラジャーからNintendo Switchのソフト350個が発見されました。推定価値は7万元(約152万円)でした。

2024年06月17日 16時00分00秒 in Posted by log1p_kr

