306個ものCPUを腹や足にくくりつけて密輸しようとした男が「異常な姿勢で歩いていた」せいで逮捕される

男子綁藏逾300個CPU 圖經青茂口岸走私被捕|即時新聞|港澳|on.cc東網 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20230705/bkn-20230705202323586-0705_00822_001.html Smuggler Nabbed with 306 CPUs Stuffed in Girdle | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/smuggler-caught-with-306-cpus-stuffed-in-girdle 2023年6月29日16時頃、マカオから青茂口岸を経由して中国本土へ渡ろうとした男が、関税を申告しない「無申告レーン」を通って中国へ入りました。ところが、この男が異常な姿勢で歩いていたことを不審に思った職員が精密検査を行ったところ、男の腹や足に大量のCPUがくくりつけられていることが判明し、CPUを密輸した罪で逮捕されました。 以下の写真を見ると、男の腹にプラスチックフィルムとテープでCPUがくくりつけられている様子がよくわかります。

・関連記事

Intel CPUを160基も体中に巻き付けて密輸しようと企んだ男が逮捕される - GIGAZINE



2500個以上のCPUの密輸を税関が阻止、体に巻き付けて密輸を試みた例も - GIGAZINE



密輸されたNVIDIAのグラボ300枚が漁船から押収される - GIGAZINE



戦闘機が麻薬密輸機を撃退しフランスの田舎に麻薬の雨が降る - GIGAZINE



股間にす巻きにした小鳥を十数匹つっこんで密輸を試みた男が逮捕される - GIGAZINE



北朝鮮でイカゲームを密輸した学生が死刑に - GIGAZINE



「日本のヤクザリーダーを地対空ミサイルや麻薬密売の容疑で逮捕した」と司法省が発表 - GIGAZINE



世界最大級の密輸事件が発生、約75億円相当の「生きた絶滅危惧種のウナギ」を密輸した男が逮捕され有罪判決を受ける - GIGAZINE



2023年07月11日 13時35分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.