服役中で刑務所にいながらにしてソフトウェアエンジニアとして入社した人が自身の経験を語る

アメリカ・メーン州の刑務所に服役しながら、データベース企業のTursoでソフトウェアエンジニアとして勤務するプレストン・ソープ氏が、これまでの経緯を自身のブログで語っています。 pthorpe92.dev/intro/my-story/ https://pthorpe92.dev/intro/my-story/ Working on databases from prison: How I got here, part 2. https://turso.tech/blog/working-on-databases-from-prison 記事作成時点で33歳のソープ氏は、17歳の頃に両親との衝突で家出したあと、インターネットを使った薬物売買を行うようになり、週に数万ドル(数百万円)を稼いでいたとのこと。しかし、20歳でMDMAの密輸で逮捕されました。 最初の刑務所生活では、ソープ氏は「警官や密告者を憎む」といった刑務所特有のネガティブな文化に染まっていったと述べています。出所後、時給10.50ドル(約1500円)のまっとうな仕事に就く選択肢もありましたが、再び犯罪の世界に戻ることを選び、薬物依存と苦悩に満ちた14カ月を経て再逮捕されます。記事作成時点での刑期は2017年5月から始まっており、当初は将来への希望を完全に失い、通算で3年近くを独房で過ごしたこともあったそうです。

2025年06月17日 15時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

