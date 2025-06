Googleの検索結果がすべて「紫色」の訪問済みリンク色になる不具合が一部で発生中

2025年6月上旬から一部のユーザーで、Google検索の結果ですべてのリンクの色が青色ではなく、本来であればクリック済みであることを示す紫色で表示されるバグがあると報じられています。 All Search links stuck on purple? Google's investigating the bug https://techissuestoday.com/google-search-links-purple/ 通常、Googleの検索結果では、未訪問のリンクは青色で、訪問済みのリンクは紫色で表示されます。この視覚的な区別でユーザーはそのリンクがすでに閲覧したものか否かを素早く識別することが可能です。

2025年06月17日 15時13分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

