闇サイト「シルクロード」に関連する1000億円相当のビットコインを何者かが移動したことが判明



かつてアメリカを中心に展開していた闇サイトの「シルクロード」は、マリファナ、LSD、ヘロイン、コカインなどの禁止薬物が販売されていたことから「ドラッグのeBay」と呼ばれていました。2013年に運営者が逮捕されたことでシルクロードは閉鎖されましたが、2020年アメリカ大統領選挙の結果に全米が注目する中で、シルクロードに関連したおよそ1000億円相当のBitcoin(ビットコイン)を、何者かがひそかに移動したと報じられています。



2011年に開設されたシルクロードは一般の検索エンジンからはたどり着けず、URLを知る人しかアクセスできない闇サイトでした。シルクロードでは違法薬物やマルウェア、海賊版コンテンツ、盗まれたクレジットカード情報、ハッキングの方法などが売買されていたことが知られています。





シルクロードの開設者兼運営者だったロス・ウルブリヒトは、法執行機関の捜査を避けるために匿名通信技術のTorを使うことに加え、取引通貨としてビットコインを採用しました。当時としては非常に先進的だったこの仕組みは、ウルブリヒトが傾倒していたリバタリアニズムの経済理論に影響を受けていたとのこと。



開設からわずか2年間で90万人以上のユーザーを獲得したシルクロードでしたが、2013年10月にウルブリヒトは連邦捜査局(FBI)によって逮捕され、シルクロードは閉鎖されました。なお、シルクロードの後継としてシルクロード2.0という闇サイトも登場しましたが、シルクロード2.0の管理人もFBIによって逮捕されています。



by Brian Klug



ウルブリヒトにはマネーロンダリングやハッキング、麻薬取引などの罪で仮釈放なしの終身刑が宣告されました。FBIはシルクロードが保有する17万4000ビットコインを押収しましたが、依然として45万ビットコインが押収されていない状態でした。



仮想通貨であるビットコインはさまざまな要因で値段が上下するため、ウルブリヒトが逮捕されて取引が止まったビットコインの価値も大きく変化しています。シルクロードが閉鎖された2013年10月時点では1ビットコインの価値は1万3000円ほどでしたが、記事作成時点では1ビットコイン当たり150万円ほど。そのため、シルクロードに関連した押収されていないビットコインの価値も、当時の100倍以上に跳ね上がっています。



シルクロードに関連したビットコインが保管されているウォレットのうち、いくつかはすでに取引履歴などから特定されています。そのうちの1つである6万9370ビットコイン(記事作成時点で約1000億円)が保管されているウォレットは、世界で4番目に多いビットコインを保有しているウォレットとして知られていましたが、2013年4月にビットコインが預けられてから手つかずのままとなっていました。



しかし、アメリカ全土が2020年大統領選挙の結果に注目していた現地時間11月3日の夜、シルクロードに関連した1000億円相当のビットコイン全てが新たなウォレットに移されたことが判明しました。取引履歴によると、まず1ビットコインだけが新たなウォレットに移され、次に残る全額のビットコインが新たなウォレットに移されたことがわかっています。これは、大量のビットコインを送金する際に送り先のウォレットが正しいことをチェックし、誤送金を防ぐために使われやすい方法だそうです。





暗号通貨アナリストのトム・ロビンソン氏は、「ブロックチェーン分析を通じて、これらの資金はシルクロードに由来する可能性が高いと判断できます」と述べましたが、いったい誰がビットコインを移したのかはわからないそうです。ロビンソン氏は、「この9億5500万ドル(約1000億円)の価値があるビットコインの動きは、ウルブリヒトまたはシルクロードの元運営が資金を動かしていることを示唆する可能性があります。しかし、ウルブリヒトが刑務所からビットコインを取引できる可能性は低いようです」とコメントしています。



一方で、外部のハッカーがウォレットの秘密鍵を入手し、資金を盗んだ可能性も考えられます。ウォレットの送金に使用するビットコインアドレス自体はすでに広く知られていますが、過去1年間にわたってハッカーフォーラムで「当該ウォレットの秘密鍵を含む」と主張するファイルが流通しているとのこと。もしこのファイルに本当に秘密鍵が含まれていた場合には、総当たり攻撃でファイルのパスワードを解読してウォレットにアクセスできるということになります。しかしロビンソン氏は、無関係のハッカーではなくシルクロードの関係者が資金を移動させた可能性が高いと考えており、人々が大統領選挙に注目している時期を狙って資金を移動させたとみています。



今後は「1000億円相当のビットコインが現金化されるのか」という点にも注目が集まりますが、専門家であるデイヴィッド・ジェラルド氏はBBCに対し、ビットコインの取引履歴はブロックチェーン上に記録・公開されているため、ハッカーがビットコインを現金化するのは難しいとコメント。「ビットコインは完全に追跡可能であり、誰もがアクティブなビットコインを追跡できます」とジェラルド氏は述べました。