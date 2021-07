ルーカスフィルムが「マンダロリアン」のディープフェイク映像を作ったYouTuberを雇用

・関連記事

「シャイニング」のジャック・ニコルソンをジム・キャリーに置き換えたディープフェイク映像がまるで「完全リメイク」 - GIGAZINE



シルベスター・スタローンが独りぼっちで家に取り残される「ホーム・アローン」のディープフェイク映像「ホーム・スタローン」 - GIGAZINE



リアル過ぎると話題の実写版「ライオン・キング」をディープフェイクでアニメ版ライオン・キングにしてしまったムービー - GIGAZINE



1週間で500万回以上再生されたドウェイン・ジョンソンのクソすぎるCGシーンを最新VFX技術でリアル化するムービー - GIGAZINE



ディープフェイクで作った「エリザベス女王のクリスマスメッセージ」がテレビで放映される - GIGAZINE



故人の声をディープフェイクで再現したドキュメンタリー映画に「非倫理的」と非難殺到 - GIGAZINE



2021年07月28日 12時00分00秒 in 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.