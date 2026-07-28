熊本県で最大震度7の地震が発生、規模はM7.1推定
2026年7月28日16時27分ごろ、熊本県宇城市を震源とした地震が発生しました。震源の深さは10km、地震の規模はM7.1と推定され、熊本県宇城市と氷川町で震度7を観測しています。
気象庁｜地震情報
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#7/33.073/132.836/&elem=int&contents=earthquake_map
【地震速報】熊本県熊本地方で震度７ 津波注意報 気象庁 | NHKニュース | 地震、津波
https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10015188221000
気象庁の防災情報によると地震が検知されたのは16時27分、発表は16時31分となっています。
揺れが遠くまで伝わる「長周期地震動」についても、八代市と宇城市で最も階級の高い「階級4」が観測されています。
気象庁｜長周期地震動
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#7/33.397/132.395/&contents=ltpgm
また、有明・八代海で最大1mの津波注意報が出ているほか、天草灘沿岸や長崎県西方に津波予報が出ています。
気象庁｜津波
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/32.755/129.523/&elem=warn&contents=tsunami
熊本県では10年前、2016年4月にも最大深度7を観測する地震が発生しています。
熊本県で最大震度7を観測する地震が発生、津波の心配はなし - GIGAZINE
以下、反応などを順次追加しています。
JR九州は在来線、九州新幹線、西九州新幹線のすべてを含む九州内全路線で列車の運行を見合わせています。
運行情報（熊本） | JR九州
https://www.jrkyushu.co.jp/trains/info/kuma.html
熊本朝日放送(KBA)がYouTubeで配信している熊本城のライブカメラ映像では、地震によってカメラが激しく揺さぶられる様子と、その後に起きる砂煙が確認できます。
ライブカメラ｜熊本市街・熊本城 - YouTube
熊本城で起きた砂煙は石垣の崩壊だったことがXに投稿された動画でわかります。
熊本城城壁が！！#地震 pic.twitter.com/mu3IvDlG20— ももやん (@momoyanDisney) July 28, 2026
熊本地震— たまご (@daguvxmu) July 28, 2026
熊本城崩れてます pic.twitter.com/USP2oq1nBO
震度5強～6弱を観測した熊本市内の様子
熊本で震度7の地震。— ネストグラフィックス (@nest_graphics) July 28, 2026
10階にある事務所はかなり揺れて
いろんなものが倒れて散乱しましたが、
人間は無事です。
まだ揺れが続いています。
明日発送分のアクリルは加工終わってますが
郵便局がどうなるかで不明です。
また明日進展お知らせします。 pic.twitter.com/hRCMjVvDL9
同じく熊本市内の中央区にあるnamcoワンダーシティ南熊本店の様子
熊本ワンダーおったら地震来てガラス割れた💦💦— ざき (@Zacky_nekocafe) July 28, 2026
震度7らしい💦 pic.twitter.com/ZzKDaOcNFI
震度5弱を観測した熊本県人吉市の様子
地震— 鎧香住 (@YoroiKasumi) July 28, 2026
熊本県人吉市
そこそこ揺れました pic.twitter.com/lpwl0E0bVv
震度3～4を観測した福岡県久留米市の様子
熊本での地震（震度7）— みぱたく。🔨バンキンマン👿 (@shonannotaku134) July 28, 2026
久留米にてこんな感じ
熊本心配💦#地震#熊本 pic.twitter.com/3eMcFR0NNd
震度3～4を観測した大分県大分市、JR大分駅の様子
大分駅結構揺れた#大分駅 #地震 pic.twitter.com/PbA396QrHy— えんぴつ (@EXILIMBUSOITA) July 28, 2026
水道管の破損か、水が噴き出している様子
地震やばすぎる— むくむく (@Mucmuc4989) July 28, 2026
窓から脱出して隣の家の人に靴を貸してもらった
どうしよう pic.twitter.com/4UhtmFKOLe
震度6弱を観測した熊本県芦北町の様子
大地震熊本県芦北町 pic.twitter.com/AKr0v984dX— 特急ひやむぎ (@TyphoonBoy935) July 28, 2026
震度6強～7を観測した宇城市の定点カメラは、地震発生時に激しく揺さぶられ、最後は映像が途切れてしまっているのがわかります。
【地震速報】熊本県熊本地方で震度７ 津波注意報 気象庁https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/CrK9DjyYMX— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
震度3～5弱を観測した熊本県玉名市で、買い物中だったという映像
7/28 16：30頃— 神井真名 (@kamii_mana) July 28, 2026
熊本震度7？
玉名市で買い物中に揺れまくった！！
とりあえず私は無事です！#熊本地震 pic.twitter.com/weMnoYCUed
ペットカメラの様子、揺れが起きるより前に猫が異変に気付いています
地震が起きた時のペットカメラ— ゆうちこさん¨̮⃝ ぷるむに子εїзちゅポポポポポポポポポム☆🍮 (@purutyann2596) July 28, 2026
どうか無事でいて…… pic.twitter.com/TCV8fYyshL
震度5強を観測した熊本県菊陽町にあるゆめタウン光の森では、クレープショップが大きな被害を受けた様子が確認できます
地震で熊本めっちゃ揺れた…— ゾノの映画トーク (@otakunoyamati) July 28, 2026
パフェ屋さんの看板落ちててガチでヤベェ。 pic.twitter.com/Mhc6wvF2yq
震度4～5強を観測した鹿児島県薩摩川内市の様子
ビビった〜💪はじめて大きな地震体験したわ— 蒼介 (@bisyamonten2020) July 28, 2026
ってかこんな時に動画あげられるように
普段から部屋の中を片付けとかないと😅
きたなすぎ😅
鹿児島県薩摩川内市からは以上です‼️ pic.twitter.com/G2nVSEfFy9
震度5弱～6強を観測した熊本県八代市の様子
熊本八代— (マッヒー) (@taww29074425) July 28, 2026
終わりました
津波警報きたので逃げます#地震 pic.twitter.com/gjBMHE6YsK
九州自動車道・八代インター付近ではジョイント部分が大きく上下にずれる事態が発生
熊本の高速八代インター付近の様子— mappiy3434 (@mappiy_yeaheeee) July 28, 2026
やばいな💦
#地震
#熊本地震 pic.twitter.com/fVHFAL0yNY
球磨川にかかる国道219号の萩原橋も被災し、通行止めになっているとのこと
地震の影響で八代市の萩原橋、— 柳本美緒_八代市坂本町地域おこし協力隊 (@mio_hayakawa) July 28, 2026
17:02時点で通行止めです。
坂本町から出る人、坂本町に行く人、
ルートをご検討ください。 pic.twitter.com/xSCXnhwYbH
八代市では家屋倒壊も確認されています
八代市 pic.twitter.com/E56u1r2eFd— 村山ちろぶー (@chiroboo6251) July 28, 2026
地震で倒壊してる pic.twitter.com/gYzKNO7DMf— レオ (@kumamotoderi000) July 28, 2026
八代やばいて#熊本地震 pic.twitter.com/PP44lKmpCG— 副キャプテンしょーた (@iix_llx8) July 28, 2026
地震で崩れたとこ友達や家族から— ぱいん (@Pain09purring) July 28, 2026
八代の八代城跡と松浜軒が崩れたとの事
#地震 pic.twitter.com/TY4ED7cNzY
断水も発生しているとのこと
八代被害大きい。— もも (@uuummm108__) July 28, 2026
水出ない。#熊本 #地震 #八代市 pic.twitter.com/QoPEbxNfDy
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in メモ, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article An earthquake with a maximum intensity o….