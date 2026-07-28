2026年07月28日 17時01分 メモ

熊本県で最大震度7の地震が発生、規模はM7.1推定



2026年7月28日16時27分ごろ、熊本県宇城市を震源とした地震が発生しました。震源の深さは10km、地震の規模はM7.1と推定され、熊本県宇城市と氷川町で震度7を観測しています。



気象庁｜地震情報

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#7/33.073/132.836/&elem=int&contents=earthquake_map



【地震速報】熊本県熊本地方で震度７ 津波注意報 気象庁 | NHKニュース | 地震、津波

https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10015188221000





気象庁の防災情報によると地震が検知されたのは16時27分、発表は16時31分となっています。





揺れが遠くまで伝わる「長周期地震動」についても、八代市と宇城市で最も階級の高い「階級4」が観測されています。



気象庁｜長周期地震動

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#7/33.397/132.395/&contents=ltpgm





また、有明・八代海で最大1mの津波注意報が出ているほか、天草灘沿岸や長崎県西方に津波予報が出ています。



気象庁｜津波

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/32.755/129.523/&elem=warn&contents=tsunami



熊本県では10年前、2016年4月にも最大深度7を観測する地震が発生しています。



熊本県で最大震度7を観測する地震が発生、津波の心配はなし - GIGAZINE





以下、反応などを順次追加しています。



JR九州は在来線、九州新幹線、西九州新幹線のすべてを含む九州内全路線で列車の運行を見合わせています。



運行情報（熊本） | JR九州

https://www.jrkyushu.co.jp/trains/info/kuma.html





熊本朝日放送(KBA)がYouTubeで配信している熊本城のライブカメラ映像では、地震によってカメラが激しく揺さぶられる様子と、その後に起きる砂煙が確認できます。



ライブカメラ｜熊本市街・熊本城 - YouTube





熊本城で起きた砂煙は石垣の崩壊だったことがXに投稿された動画でわかります。





震度5強～6弱を観測した熊本市内の様子





同じく熊本市内の中央区にあるnamcoワンダーシティ南熊本店の様子





震度5弱を観測した熊本県人吉市の様子





震度3～4を観測した福岡県久留米市の様子





震度3～4を観測した大分県大分市、JR大分駅の様子





水道管の破損か、水が噴き出している様子





震度6弱を観測した熊本県芦北町の様子





震度6強～7を観測した宇城市の定点カメラは、地震発生時に激しく揺さぶられ、最後は映像が途切れてしまっているのがわかります。





震度3～5弱を観測した熊本県玉名市で、買い物中だったという映像





ペットカメラの様子、揺れが起きるより前に猫が異変に気付いています





震度5強を観測した熊本県菊陽町にあるゆめタウン光の森では、クレープショップが大きな被害を受けた様子が確認できます





震度4～5強を観測した鹿児島県薩摩川内市の様子





震度5弱～6強を観測した熊本県八代市の様子





九州自動車道・八代インター付近ではジョイント部分が大きく上下にずれる事態が発生





球磨川にかかる国道219号の萩原橋も被災し、通行止めになっているとのこと





八代市では家屋倒壊も確認されています





八代城跡や名勝・松浜軒なども被災





断水も発生しているとのこと

