「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の累計興行収入が930億円を突破、全世界で好調で興収10億ドル超えの2023年最大のヒットになる可能性

The Super Mario Bros. Movie Expected To Pass $1 Billion https://kotaku.com/super-mario-bros-movie-nintendo-box-office-jack-black-1850343976 2023年4月16日(日)までの集計で、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーの全世界累計興行収入が6億9310万ドルに到達したことが明らかになりました。北米における4月の第3週末の3日間での興行収入は9250万ドルを記録しています。

2023年04月18日 14時00分00秒 in 映画, アニメ, ゲーム, Posted by logu_ii

