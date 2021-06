MicrosoftがWindowsの起動音をリミックスした11分のムービーを公開、Windows 11にも関連か

Microsoftが「次世代のWindows」を発表する イベント を、現地時間の2021年6月24日の11時から開催します。Microsoftは数字の「11」に関連する情報を複数公開しており、新たに11分の「イベントを待ちきれないファンをリラックスさせるための過去のWindows起動音をまとめたムービー」まで公開されました。 Microsoft teases new Windows 11 startup sound with 11-minute video - The Verge https://www.theverge.com/2021/6/10/22528115/microsoft-windows-11-startup-sound-new-teaser-video Microsoftは24日の次期Windows発表イベントをアナウンスするツイートと共に、Windowsロゴ風の窓から光が差し込むイメージを公開。窓から差し込む光からは「窓の横枠」が意図的に消されており、数字の「11」のように見えると指摘されています。

2021年06月11日 10時16分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by logu_ii

