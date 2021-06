2021年06月16日 10時54分 ソフトウェア

Windows 11のUI・起動音・壁紙などがリーク情報から明らかに



2021年6月24日開催のイベントで発表される予定となっている「次世代のWindows」こと「Windows 11」の情報がリークされています。当初はBaiduにスクリーンショットが投稿されただけでしたが、のちにOSそのものがリークされ、真偽が疑われていたスクリーンショットが本物だったと確認されています。



Alleged Windows 11 screenshots leak and it looks a lot like Windows 10X

https://www.xda-developers.com/windows-11-screenshots-leak/



Windows 11 leak reveals new UI, Start menu, and more - The Verge

https://www.theverge.com/2021/6/15/22535123/microsoft-windows-11-leak-screenshots-start-menu



最初にリークされたスクリーンショットは、Baiduの以下のページで公開されました。



传说中的Windows11,测试版【windows11吧】_百度贴吧

https://tieba.baidu.com/p/7405731991



スクリーンショットはこんな感じ。Microsoft内部で「Sun Valley」と名のつけられたUI刷新プロジェクトが進められていることは以前から報じられていた通りです。





Edition表記は「Windows 11 Pro」。しかし、スクリーンショットだけでは、これがホンモノなのかどうなのか、誰も確信を持てない状況でした。





ところが、OSそのものがリークされたことによって、仮想マシンへのインストールを行うユーザーが現れ、このスクリーンショットがホンモノであることが確認されたほか、その他の情報も明らかになりました。



たとえば、Windows 11の起動音はこんな感じ。





壁紙の一例はこんな感じ。





ニュースサイトのWindows Centralでは実際にPCにインストールしたWIndows 11 Build 21996を触る映像を公開しています。



Windows 11 Build 21996 - New Start, Taskbar, Widgets, Tablet Improvements, Sounds + MORE - YouTube