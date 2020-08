AppleがProject xCloudやStadiaといったクラウドゲームサービスはApp Storeのガイドラインに違反しているためiOSでは動作しないと発表

クラウドゲームサービスであるGoogleの「 Stadia 」やMicrosoftの「 Project xCloud 」は、ゲーム機だけでなくTVやスマートフォンなどでも気軽にゲームをプレイできるようになるというサービスです。しかし、これらのクラウドゲームサービスがiOS向けのアプリとしてApp Storeに登場することとなった場合、ガイドラインに違反することになるとAppleが声明を出しました。 Apple confirms cloud gaming services like xCloud and Stadia violate App Store guidelines - The Verge https://www.theverge.com/2020/8/6/21357771/apple-cloud-gaming-microsoft-xcloud-google-stadia-ios-app-store-guidelines-violations 2019年11月からスタートしたGoogleのクラウドゲームサービス「Stadia」に対抗するMicrosoftのゲームストリーミングサービス「Project xCloud」が、 2020年9月15日に正式にサービスをスタート させます。Project xCloudは2019年10月から一部の国で パブリックベータテストをスタート していたのですが、 iOS版のProject xCloudのみテストが早期に打ち切られた ことが2020年8月6日に報じられました。

2020年08月07日 10時41分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

