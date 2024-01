2024年01月26日 10時42分 ソフトウェア

Appleがゲームストリーミングサービスに対してApp Storeを解放、GeForce NOWなどのサービスをアプリで提供できるように



Appleが現地時間2024年1月25日、ゲームストリーミングサービスに関するアプリをApp Storeで配信可能にするオプションを提供することを発表しました。今回の変更により、これまでiOSではウェブブラウザを介してアクセスできた「Xbox Cloud Gaming」や「GeForce NOW」などのゲームストリーミングサービスが、フル機能のアプリを提供できるようになります。



Apple introduces new options worldwide for streaming game services and apps that provide access to mini apps and games - Latest News - Apple Developer

https://developer.apple.com/news/?id=f1v8pyay





Apple opens App Store to game streaming services - The Verge

https://www.theverge.com/2024/1/25/24050430/apple-app-store-game-streaming



Appleは2020年11月、NVIDIAのゲームストリーミングサービス「GeForce NOW」がiPhoneに対応したことを発表しましたが、GeForce NOWは月額料金の支払い方法がApp Storeの規約に抵触するという問題などから、これまでアプリ版が配信されることはなく、ウェブアプリとして提供されてきました。Safariブラウザでのみサービスの利用が可能でした。また、同様の状況はMicrosoftのゲームストリーミングサービス「Xbox Cloud Gaming」でも続いており、MicrosoftがiOS版Xbox Cloud Gamingを計画していたものの諦めていたことが明らかになっています。



iPhoneがNVIDIAのクラウドゲーム「GeForce NOW」に対応、「フォートナイト」が復活へ - GIGAZINE





しかしAppleは2024年1月25日に、「本日より開発者は、カタログで提供されている全てのゲームをストリーミングする機能を備えた単一のアプリを配信できるようになりました」と発表。これにより、GeForce NOWやXbox Cloud Gamingなどのサービスが、全ての機能をアプリ化してユーザーに提供できるようになります。なお、Appleによると、これらの変更は全世界に適用されるとのこと。



ゲームストリーミングサービスのアプリ開発者に対しAppleは「App Store上のアプリで利用できる各体験は、全てApp Storeのガイドラインに準拠する必要があります。また、そのホストとなるアプリの対象年齢は、サービス内で最も対象年齢が高いコンテンツに則する必要があります」と述べています。





Appleはまた、開発者が「アプリ内のゲームやミニアプリ、チャットボット、プラグインを発見しやすくする新機能を追加します」と述べ、「ミニアプリやミニゲーム、チャットボット、プラグインにAppleのアプリ内購入システムを組み込むことで、ユーザーに有料のデジタルコンテンツやサービスを提供できるようになります」と報告しています。



海外メディアのThe Vergeはこの新機能を「チャットボットの有料サブスクリプションなど、個別のアプリ内購入に対応することが可能です」と説明しています。





Appleはこれらの変更について「今回の変更は、Appleの開発者コミュニティからのフィードバックを反映したもので、ユーザーがお気に入りのアプリケーションを見つけるための信頼できる場所を提供し、ビジネスを成長させるための新機能をあらゆる場所でデベロッパーに提供するというApp Storeの使命と一致するものです。今回の変更によって提供が開始されるアプリは、アプリに含まれる全てのソフトウェアが、ユーザーエクスペリエンスと安全性に関するAppleの高い基準を満たす必要があります」と述べました。